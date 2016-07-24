سعید میرزایی تبار، مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آسیب های مفاصل مچ پا و زانو در بین تمامی ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی شیوع فراوانی دارد و باید در دوران بازتوانی و نیز پس از انجام اعمال جراحی به منظور ارتقا حس عمقی عضلانی، مفصلی و تقویت عضلات اندام تحتانی، در برنامه های فیزیوتراپی از تمرینات تعادلی و قدرتی به طور همزمان استفاد کنند.

وی افزود: بنابراین استفاده از ابزارهایی که در توسعه همزمان این دو فاکتور مهم نقش موثری دارند بسیار مفید خواهد بود از این رو در صدد آمدیم تا سیستم ارگوبالانس را طراحی کنیم.

میرزایی تبار گفت: حرکات جانبی ناگهانی و مداوم در بسیاری از ورزش ها جز جدایی ناپذیر این فعالیتها است؛ به طور مثال در ورزش هایی نظیر فوتبال، بسکتبال، هندبال، تنیس، بدمینتون، اسکی، اسنوبرد و ... این موقعیت ها به وفور دیده می شود.

وی عنوان کرد: آمادگی مفاصل اندام تحتانی در مقابل تغییر مسیرها و پیچش های ناگهانی از بروز آسیب های شایع نظیر پارگی و کشیدگی رباط های طلیبی زانو، پارگی مینیسسک، آسیب های مچ پا و کمر جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: استفاده از ارگو بالانس در برنامه های تمرینی و آمادگی ورزشکاران این قبیل رشته های ورزشی به شکل فوق العاده ای به تطبیق مفاصل و تاندون ها با شرایط واقعی کمک کرده و منجر به کاهش آسیب ها خواهد شد.

میرزایی تبار خاطر نشان کرد: همچنین سیستم هوازی را نیز به طور همزمان تحت تاثیر قرار داده و با توجه به افزایش ضربان قلب ورزشکار، حجم اکسیژن دریافتی وی را بالا می برد.

وی در خصوص کاربرد این دستگاه در برنامه های باز توانی سالمندان گفت: از سوی دیگر، سالمندان به دلیل کاهش تارهای عضلانی تند، انقباض و نهایتا تحلیل قدرات بدنی و بروز آستئوآرتریت در مفاصل اندام تحتانی که مانع تحرک و واکنش سریع برای حفظ پایداری بدن در فعالیت های روزمره آنها می شود نیازمند انجام تمرینات منظم تعادلی، قدرتی، استقامتی البته در سطح پایین تر از ورزشکاران جوان و حرفه ای است.

وی با بیان اینکه این دستگاه می تواند در بازتوانی سالمندان بسیار مفید باشد، گفت: از آنجا که این دسته از افراد قادر به انجام حرکات ورزشی در سطح بالا یا حتی در برخی مواقع دویدن نیستند می توان با اخذ روش های متناسب و استفاده از ابزارهای بازتوانی این مشکلات را کاهش دهند؛ از این رو ارگو بالانس می تواند یک گزینه مناسب برای آنها باشد.

میرزایی تبار عنوان کرد: این سیستم ۳ فاکتور مهم انعطاف، قدرت و تعادل را به طور همزمان افزایش داده و به برنامه های بازتوانی که در کلینیک های فیزیوتراپی تحت نظر متخصصان امر طرح ریزی شده است سرعت قابل ملاحظه ای خواهد بخشید.

این محقق ادامه داد: همچنین به دلیل وادارکردن فرد به استفاده همزمان از دو سمت بدن به یک میزان در بیماران مبتلا به سکته مغزی، با تاکید در مراحل پایانی درمان و نیز با استفاده ابزار کمکی «هارنس» استفاده از این دستگاه مفید خواهد بود.

وی گفت: ارگو بالانس بدلیل ساختار جدید حرکتی خود افزایش تعادل و قدرت عضلات را بطور همزمان در فرد ایجاد می کند.

میرزایی تبار در خصوص عملکرد درمانی ارگو بالانس گفت: این دستگاه روی حرکات تکراری جانبی تمرکز دارد که عملا نمی توان آنها را با ابزار هایی نظیر تردمیل و دوچرخه ثابت و یا حتی حرکات پیشرفته با وزنه انجام داد.

وی تاکید کرد: در حالی که تمرینات پلیو متریک در مواردی مشابه ارگو بالانس عمل می کند اما روانی و ملایمت انجام حرکات با ارگو بالانس را ندارد، حتی افراد مبتدی نیز به سرعت با استفاده از این دستگاه به یک استقامت و انعطاف پذیری ایده آل دست می یابند.

میرزایی تبار افزود: با این سیستم حافظه عضلانی بهبود می یابد. احتمال بروز آسیب هایی که منشاء آنها ضعف تعادل و هماهنگی بدنی است بسیار کاهش یافته و درنتیجه در کنار تمرینات دیگر تمامی نیاز های ورزشکاران در طی فعالیت های روزانه را پوشش خواهد داد.

وی با اشاره به کاربرد های فنی این دستگاه گفت: در پزشکی (فیزیوتراپی ، کار درمانی )، ورزشی (باشگاهها در رشته های مختلف ) و منازل می توان از این دستگاه استفاده کرد.

میرزایی تبار با اشاره به مزایای دستگاه تعادل ارگونومیک گفت: افزایش تعادل و تقویت عضلات جانبی بدن، بهبود ناتوانی های فیزیکی، افزایش تعادل استاتیک و دینامیک بدن تقویت عضلات جانبی اندام تحتانی، بهبود همزمان فاکتورهای تعادلی و قدرتی از مزایای استفاده از این دستگاه هستند.

وی ادامه داد: همچنین افزایش انعطاف پذیری اندام تحتانی و مرکزی، توسعه توان هوازی، شبیه سازی حرکات جانبی طیف گسترده ای از ورزش ها، بهبود پاسخ های عصبی اندام آسیب دیده در دوران ریکاوری، کاهش زمان عکس العمل در ورزشکاران، چربی سوزی متوسط ۲۷۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوکالری در ساعت از مزایای استفاده از این دستگاه محسوب می شوند.

به گزارش مهر، این طرح با عنوان تعادل ارگونومیک (دستگاه افزایش تعادل و قدرت عضلات جانبی اندام تحتانی) دارای گواهینامه ثبت اختراع با تاییدیه از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. این طرح در ایده بازار مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر رتبه اول را از میان ۶۸ طرح اخذ کرده است.