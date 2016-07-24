خرید وفروش طیور زنده در آبیک ممنوع است

مرتضی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرید وفروش غیر مجاز طیور می تواند موجب انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین موجب وارد آمدن خسارات اقتصادی سنگین به صنعت پرورش طیور شود.

وی افزود: فروش طیور زنده به صورت غیر مجاز، تهدیدی جدی برای سلامت جامعه و اقتصاد صنعت طیور به شمار می‌رود و برخی افراد سودجو اقدام به فروش طیور زنده اعم از مرغ، خروس، بوقلمون، اردک و ... در سطح شهر، معابر و بعضی از بزرگراه‌های منتهی به شهر آبیک می کنند.

یعقوبی اظهار داشت: از آن جا که عرضه غیر مجاز طیور زنده تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه بخصوص در زمینه انتقال بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان می باشد، کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان آبیک از استقرار خودروهای عرضه طیور زنده در سطح شهر و مبادی ورودی شهر ممانعت به عمل می آورند که در همین راستا روز گذشته با همکاری مراجع قضایی با یک مورد عرضه غیر مجاز طیور در سطح شهرستان برخورد شد.

وی در پایان تصریح کرد: خودروهای دوره گرد حمل طیور زنده که عمدتا" فاقد شرایط بهداشتی حمل می باشند، با انتقال عوامل بیماریزا به صورت مکانیکی و بیولوژیک علاوه بر خطر انتقال بیماریهای مشترک می توانند مخاطرات جدی برای سرمایه طیور استان ایجاد کنند لذا به عموم مردم توصیه می شود: از خرید هرگونه طیور زنده پرهیز کرده و با گزارش موارد تخلف در حفظ سلامت عموم جامعه و نیز پیشگیری از شیوع بیماری در صنعت پرورش طیور صنعتی، با اداره دامپزشکی همراه باشند.