به گزارش خبرنگار مهر، دیروز، دوم مرداد ماه خبری در خبرگزاری مهر منتشر شد مبنی بر اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان خواستار تخلیه خانه آبگینه سنندج و واگذاری این بنا به مرکز ایرانشناسی شده است.
مجید حامدی، معاون صنایع دستی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید:ما بنا بر نیاز استان، تصمیم داریم خانه آبگینه را به مرکز ایرانشناسی تبدیل کنیم و قرار است فضای دیگری را در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار دهیم چراکه توسعه صنایع دستی از اولویتهای ماست.
معاون صنایع دستی استان کردستان در پاسخ به اینکه خانه امینالاسلام به عنوان خانه آبگینه معرفی شده و هنرمندان برای رسیدن به این جایگاه، زحمت بسیار کشیدهاند، بیان میکند: من هم با این نظر موافقم که خانه امینالاسلام همچنان خانه آبگینه باقی بماند اما هیچ مصوبهای در ارتباط با تغییر کاربری خانه امینالاسلام وجود ندارد به این معنی دیوان محاسبات میتواند به ما ایراد بگیرد که چطور خانهای که باید از طریق مزایده واگذار میشد را در اختیار چند هنرمند قرار دادهاید و ما نمیتوانیم تنها به گفتن این جمله بسنده کنیم که هدف، حمایت از صنایع دستی بوده است.
حامدی از اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان، خانه حبیبی را به خانه صنایع دستی اختصاص داده خبر میدهد و میگوید: این خانه، متعلق به دوره قاجار است و ما تحت نظارت یونیدو(سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) آن را به صنایع دستی اختصاص دادهایم. اما باید بپذیریم که اداره کل میراث فرهنگی استان نمیتواند ۴۰ هزار هنرمند و صنعتگر کردستانی را در خانههای تاریخی جای دهد.
به گفته او یک فضای کارگاهی به نور مناسب و وجود برخی استانداردها نیاز دارد که بسیاری از خانههای تاریخی از جمله خانه آبگینه از آن بی بهرهاند اما چاره دیگری وجود ندارد و یکی از بهترین کاربریها برای این گونه خانههای تاریخی، اختصاص آنها به صنایع دستی است.
حامدی در پایان میگوید: هنرمندانی که در خانه امین الاسلام یا همان خانه آبگینه هستند تا دهم مرداد باید آنجا را تخلیه کنند اما ما نمیگذاریم سرگردان شوند و فضای دیگری را در اختیارشان میگذاریم.
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