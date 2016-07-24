ترافیک در آزاد راه تهران - کرج

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور، هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و باند جنوبی آزاد راه کرج - قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس ترافیک نیمه سنگین و در سایر جادهها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.
وی افزود: بر همین اساس در اکثر محورهای استان مازندران بارش پراکنده باران و در سایر راهها و محورهای مواصلاتی کشور، وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور افزود: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود بسته است؛ همچنین محور فیروزکوه محدود شمبله تا پل سلطانی تا ۱۷ شهریور از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ مسدود است.
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