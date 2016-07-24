  1. جامعه
  2. انتظامی
۳ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۴۵

گزارش پلیس راه؛

ترافیک در آزاد راه تهران - کرج

ترافیک در آزاد راه تهران - کرج

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور باتشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشوراز ترافیک نیمه سنگین در آزاده راه تهران _کرج خبر داد .

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک  و باند جنوبی آزاد راه کرج - قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در اکثر محورهای استان مازندران بارش پراکنده باران و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور، وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور افزود: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود بسته است؛ همچنین محور فیروزکوه محدود شمبله تا پل سلطانی تا ۱۷ شهریور از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ مسدود است.

کد مطلب 3721697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها