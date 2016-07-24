حمیدرضا فرسایی وحید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت گوشت مرغ گرم در چند روز گذشته، علت این افزایش قیمت را افزایش دما و گرم شدن هوا در استان های گرمسیری و کاهش جوجه ریزی دانست.

رئیس اتاق اصناف همدان با اشاره به اینکه قیمت گوشت مرغ گرم براساس آخرین اخبار امروز به ۷۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است، افزود: این افزایش قیمت کشوری است و تنها به استان همدان اختصاص ندارد.

فرسایی وحید در خصوص روند افزایشی قیمت گوشت مرغ افزود: در چندسال اخیر همدان از استان های دارای پایین ترین قیمت مرغ بوده و افزایش قیمت گوشت مرغ تنها مربوط به همدان نیست.

فرسایی وحید یادآور شد: در حال حاضر بخشی از گوشت مرغ‌ موردنیاز استان همدان از سایر استان‌ها با برندهای «هما»، «مهاباد» و «زربال» وارد می‌شود که مردم همدان بر این باورند این مرغ‌ها از نظر کیفیت با مرغ تولید استان همدان تفاوت بسیاری دارد که به این شکل نبوده و باید اعلام کرد هیچ تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد.

وی در ادامه علت افزایش قیمت شکر را نیز کاهش تولید چغندر قند در سال گذشته اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه بخشی از شکر مصرفی وارداتی بوده و مابقی به مصرف داخل می رسد این افزایش قیمت به دلیل کاهش تولید چغندر قند بوده که امیدواریم امسال با مدیریت این حوزه شاهد کاهش قیمت این کالا در چندماه آینده باشیم.