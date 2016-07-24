  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

فیلم داستانی چم ( مه) در حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید می شود

فیلم داستانی چم ( مه) در حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید می شود

تبریز-رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی گفت: فیلم کوتاه داستانی چم (مه) به تهیه کنندگی حوزه هنری استان تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی، حسن میلانی با اعلام این خبر افزود: این فیلم به موضوع روحانیت مستقر می پردازد و جایگاه واقعی روحانیت را در جامعه تبیین می کند.

وی ادامه داد: اگر روحانیت جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کنند، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی برطرف خواهد شد.

میلانی اضافه نمود: این فیلم به کارگردانی یعقوب جدیری در مدت تقریبی 25 دقیقه در یکی از روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه تصویربرداری خواهد شد.

وی اظهار داشت: حضور روحانیون در روستاها علاوه سروسامان دادن به آموزش⁮های دین، امنیت همه جانبه را برای روستاها به دنبال دارد.  

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: روحانیون با حضورشان در روستاها فرهنگ دینی را گسترش می⁮دهند و در راستای ایجاد جامعه ایده⁮آل دینی تاثیر بسزایی دارند و فیم چم تلاش دارد مشکلات فرهنگی اجتماعی اهالی روستا را برطرف نماید.

کد مطلب 3721704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها