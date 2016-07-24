فیلم داستانی چم ( مه) در حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی، حسن میلانی با اعلام این خبر افزود: این فیلم به موضوع روحانیت مستقر می پردازد و جایگاه واقعی روحانیت را در جامعه تبیین می کند.

وی ادامه داد: اگر روحانیت جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کنند، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی برطرف خواهد شد.

میلانی اضافه نمود: این فیلم به کارگردانی یعقوب جدیری در مدت تقریبی 25 دقیقه در یکی از روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه تصویربرداری خواهد شد.

وی اظهار داشت: حضور روحانیون در روستاها علاوه سروسامان دادن به آموزش⁮های دین، امنیت همه جانبه را برای روستاها به دنبال دارد.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: روحانیون با حضورشان در روستاها فرهنگ دینی را گسترش می⁮دهند و در راستای ایجاد جامعه ایده⁮آل دینی تاثیر بسزایی دارند و فیم چم تلاش دارد مشکلات فرهنگی اجتماعی اهالی روستا را برطرف نماید.