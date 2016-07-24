محمد بیطرفان، رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری اولین هفته نکوداشت علوم و فناوری چاپ در سال گذشته گفت: انجمن علمی فناوری چاپ ایران در صدد است همانند سال گذشته با همکاری و تعامل دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنعت چاپ، سلسله گردهمایی‌های علمی و نشست‌های هم‌اندیشی تخصصی را به فراخور روزنگار دومین هفته نکوداشت علوم وفناوری چاپ، برگزار کند.

وی افزود: دومین هفته نکوداشت علوم و فناوری چاپ در آستانه روز ملی چاپ و از چهارشنبه ۱۰ لغایت ۱۶ شهریورماه و طی ۷ گردهمایی علمی و نشست هم‌اندیشی تخصصی برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در ادامه روزنگار دومین هفته نکوداشت علوم و فناوری چاپ را به شرح زیر اعلام کرد:

چهارشنبه ۱۰ شهریور : علوم و فناوری چاپ و اقتصاد مقاومتی در پسابرجام

پنجشنبه ۱۱ شهریور : علوم و فناوری چاپ و مدیریت زنجیره‌های تامین تا مصرف

جمعه ۱۲ شهریور : علوم و فناوری چاپ و سرمایه انسانی، تعامل دانشگاه و صنعت

شنبه ۱۳ شهریور : علوم و فناوری چاپ و استانداردها و حفاظت از محیط زیست

یکشنبه ۱۴ شهریور : علوم و فناوری چاپ و خلاقیت، نوآوری و فناوری‌های دانش بنیان

دوشنبه ۱۵ شهریور : علوم و فناوری چاپ و خدمت به توسعه علم، آموزش، فرهنگ و ارتباطات

سه‌شنبه ۱۶ شهریور : علوم و فناوری چاپ و ارائه تجربیات ملی و تجلیل از پیشکسوتان

بیطرفان همچنین اظهار امیدواری کرد: در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری فرموده‌اند، بتوانیم با حمایت، همکاری و تعامل و همچنین در مقام اقدام و عمل سازنده سه بخش دولت، دانشگاه و صنعت، دومین هفته نکوداشت علوم و فناوری چاپ را همچون سال گذشته با دستاوردهای کارآمدتر، اثربخشی افزونتر و در شان خانواده صنعت استراتژیک چاپ برگزار کنیم.

رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در پایان گفت: جزئیات و چگونگی برگزاری دومین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ متعاقباً از طریق رسانه‌های جمعی و سایت انجمن به آدرس www.isapt.ir اعلام خواهد شد.