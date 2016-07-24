حمایت رئیس فدراسیون جهانی از جودوکاران روسیه

به گزارش خبرنگار مهر ، به دنبال انتشار گزارش دوپینگ ورزشکاران روسی و احتمال محرومیت کاروان روسیه در بازیهای ۲۰۱۶ ریو ، رئیس فدراسیون جهانی جودو با انتشار پیامی از حضور جودوکاران روسی حمایت کرد.

«ماریوس ویزر» عنوان داشت: به دنبال انتشار گزارش دوپینگ ورزشکاران روسی و همچنین آخرین تحولات در جهان ورزش، ما می خواهیم حمایت گسترده خود را از جودوکاران این کشور که در فعالیت های دوپینگ دخالتی نداشتند، اعلام کنیم.

وی ادامه داد: فدراسیون جودو روسیه یک عضو برجسته در فدراسیون جهانی می باشد. درواقع جودو روسیه نقش بسیار مهمی در تاریخ ورزش ما دارد و برای ما نیز حضور ورزشکاران این کشور در المپیک اهمیت فوق العاده ای دارد.

رئیس رومانیایی فدراسیون جهانی در پایان گفت: ما اعتقاد داریم اتحاد و همبستگی ورزشکاران و همه مردم جهان پیام مهم المپیک است و امیدواریم با مشارکت ورزشکاران روسیه در ریو ۲۰۱۶ شاهد رقابت دوستانه جوانان باشیم.