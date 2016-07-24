جلد ۳۹ تفسیر تسنیم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد ۳۹ تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین المللی نشر اسرا چاپ و به زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

جلد ۳۹ تفسیر تسنیم، شامل تفسیر آیات مبارکه سوره هود از آیه ۶۰ تا انتهای این سوره مبارکه می باشد.

گفتنی است سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی آیسیسکو در سال ۱۳۸۵ تفسیر تسنیم را به عنوان «تحقیق برتر در عرصه مطالعات اسلامی و قرآنی» برگزیده است.

علاقه مندان به تهیه آثار آیت الله جوادی آملی می توانند به سایت www.nashresra.ir مراجعه نمایند.