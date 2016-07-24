مرکز خلاقیت صنایع دستی در کرمانشاه راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، نشست هماهنگی مسئولان میراث فرهنگی استان با نمایندگان سازمان یونیدو در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه در این نشست، تصریح کرد: مرکز خلاقیت قرار است به صورت یک مرکز توانمند سازی در بخش صنایع دستی و هنرمندان این حوزه عمل کند.

جلیل بالایی با بیان اینکه برای احداث این مرکز حمام تاریخی حاج شهبازخان در نظر گرفته شده است، افزود: این حمام با توجه به هویت تاریخی و فرهنگی، نزدیکی به بازار و امکان دسترسی آسان برای احداث مرکز خلاقیت پیشنهاد شده است که با استقبال نماینده سازمان یونیدو نیز همراه شده است.

وی راه اندازی این مرکز را پاسخ به یک درد تاریخی دوستداران میراث فرهنگی و هنرمندان صنایع دستی استان توصیف کرد و گفت: خوشبختانه با راه اندازی این مرکز حوزه های سه گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک همگرایی مناسب دست می یابند.

بالایی با بیان اینکه به لحاظ نرم افزاری و آموزش نیازمند کمک هستیم، اظهارداشت: امیدواریم سازمان یونیدو در این خصوص و تجهیز کتابخانه و لابراتوار این مرکز به ما کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه با کلیت اجرای این طرح موافقیم، گفت: علاوه بر تامین مکان این آمادگی وجود دارد که کتابخانه غنی این اداره کل نیز به این مجموعه انتقال یابد.

بالایی در خاتمه خاطرنشان کرد: به دنبال شناسایی یک سرمایه گذار مناسب بخش خصوصی برای شروع به کار این مجتمع هستیم.

مرکز خلاقیت صنایع دستی در کرمانشاه یک ایده موفق است

همچنین جولیو ویناچا مشاور سازمان جهانی یونیدو در این جلسه به ارائه چهارچوب های طرح احداث مرکز خلاقیت صنایع دستی کرمانشاه پرداخت و گفت: مراکز خلاقیت در همه جای دنیا وجود دارند که در این مراکز، آموزش سطوح مختلف صنایع دستی، کارگاه های نو آوری، دوره های آموزشی، کتابخانه، سالن همایش، کافی شاپ، فروشگاه، یک لابراتوار کیفیت سنجی و ... وجود دارد.

وی ادامه داد: ما از این نوع مراکز در سرتاسر دنیا داریم و در شهر من میلان سال گذشته ۲۶ مرکز افتتاح شده است.

جولیو تصریح کرد: کسانی که در این مراکز امکان رقابت دارند ازحمایت های ملی، بازاریابی و خدمات تولید برخوردار می شوند.

وی گفت: این ایده این مفهوم را به کرمانشاه می آورد که می خواهیم ترویج صنایع دستی، فرهنگ و گردشگری را به همراه هم بیاوریم و این سه فعالیت در یک مکان قرار می گیرند.

مشاور سازمان جهانی یونیدو با بیان اینکه در منطقه خاورمیانه ۷ مرکز خلاقیت صنایع دستی راه اندازی شده است، تصریح کرد به نظر من این مرکز با توجه به مکان و موقعیت آن و ظرفیت های ایران موفق تر از دیگران خواهد بود.

سازمان جهانی یونیدو استان های کرمانشاه، کردستان، خوزستان، سمنان و گلستان را به عنوان پایلوت برای توسعه صنایع دستی و اشتغال زایی مورد بررسی قرار می دهد و با بررسی نقاط ضعف و قوت تولیدات صنایع دستی در این استان ها امکان سنجی لازم برای توسعه این صنایع را برای عرضه در معیارهای جهانی را به عمل می آورد.