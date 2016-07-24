مهلت ارسال آثار به جشنواره «زن، خانواده و رسانه» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نخستین جشنواره «زن، خانواده و رسانه» با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد با توجه به استقبال گسترده روزنامه نگاران و خبرنگاران جهت شرکت در جشنواره، زمان برگزاری نخستین جشنواره ملی زن، خانواده و رسانه به آبان ماه سال جاری موکول شد و مهلت ارسال آثار تا پایان مرداد ماه تمدید شد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

نخستین جشنواره ملی زن ، خانواده و رسانه با هدف افزایش تعامل میان اهالی رسانه و دولت و تقویت پیوند میان دانشگاه و رسانه در حوزه زنان و خانواده برگزار می شود . از زمان اعلام فراخوان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به استقبال روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان رسانه ای ٧٥٠ اثر تخصصی در محورهای اعلامی مبنی بر چهار محور اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و مشارکت سیاسی به دبیرخانه جشنواره ارسال و ثبت گردیده است .

از اهداف این جشنواره برقراری تعامل هر چه بیشتر میان اصحاب و اهالی رسانه با مسئله حوزه زنان و خانواده با هدف توسعه ادبیات اجتماعی خانواده محور و زن ، نشر مسایل زنان و خانواده، ظرفیت سنجی، آسیب شناسی، ارزشگذاری و تقویت تلاش ها و ترغیب خبرنگاران و فعالان رسانه ای حوزه زنان وخانواده به عنوان کنشگران توسعه بوده که این مهم با اهتمام و توجه صاحبان رسانه تا حدودی محقق گردید که شایان تقدیر است . در همین حال برقراری پیوند میان دانشگاه و رسانه جهت بهره گیری از فرصت حضور دانشگاهیان جهت تبیین چالش ها و راهکارها به عنوان دیگر اهداف این جشنواره از اهمیتی بسیار برخوردار است و در این مدت نیز مورد توجه قرار گرفته است

لذا در راستای نیل به اهداف و تصویب شورای سیاستگذاری جهت بهره مندی از فرصت حضور هر بیشتر اهالی رسانه و دانشگاهیان، برگزاری نخستین جشنواره زن ، خانواده و رسانه به هفته دوم آبان ماه سال جاری موکول و مهلت ارسال آثار تا پایان مرداد ماه تمدید شد .

علاقه مندان به شرکت در جشنواره می توانند تا پایان مرداد ماه با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس women.gov.ir سایت رسمی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آثار خود را ارسال کنند.