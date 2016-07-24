«گنجشکک اشی مشی» الگوی طراح لباس کاروان المپیک

مهرآباد - علیرضا لبش: استاد ده نمکی دیروز در برنامه هفت الگوی خود در کمدی را مثنوی معنوی خواند و گفت: الگوی من در طنز اگر بخواهم بگویم برمی گردد به درامی که مثنوی بیان می کند.

از همین رو می خواهیم الگوی شخصیتهای تاثیرگذار فرهنگی دیگر را در کارشان بیابیم:

طراح لباس المپیک : الگوی من در طراحی لباس المپیک، شعر گنجشکک اشی مشی میافتی تو حوض نقاشی بود.

اردوغان: الگوی من در خنثی کردن کودتا، عموی هملت بود.

معاون رییس جمهور: الگوی من در مظلوم خواندن بانکها، سعدی بود. آنجایی که می گوید: وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی‌گفت مگر خردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟

بارش باران که قرار است برگردد: الگوی من حافظ است که می گوید:باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش/ بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش/ ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند/ دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش

بابک زنجانی: الگوی من در امر تجارت و جا به جا کردن دکل، خیام بود که می گوید: در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش/ دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش/ ناگاه یکی کوزه برآورد خروش/ کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

امیر دولاب: الگوی من در تصحیح صفحه ویکی پدیا یک خواننده آوازهای فاخر و فولکلوریک است آنجا که می گوید: ای قشنگ تر از پدیا

احسان علیخانی: الگوی من در برنامه ماه عسل مهدی سهیلی است که نام کتابش اشک مهتاب است و ایشان موفق شده حتی اشک مهتاب را هم دربیاورد.

رییس فرهنگستان زبان فارسی: الگوی من برای پیشنهاد نام نان داغ شکلات داغ، فردوسی است که می گوید: عجم زنده کردم بدین پارسی

مسعود فراستی: الگوی من در نقدهای سینمایی، ایرج میرزاست.