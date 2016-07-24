به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در نخستین جلسه از سلسله جلسات کلام اسلامی با موضوع «بررسی مبانی فکری ابن تیمیه و وهابیت»، تصریح کرد: اگر بناست آتش جنگ در کشورهای اسلامی خاموش و ریشه تروریسم قطع شود، باید عقاید وهابیت که در برخی کشورها تدریس می‌شود، تعطیل شود.

وی با اشاره به حدیث «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس»، گفت: روزگاری برای ما مسائلی دیگر مطرح بود که عالمان دین به خوبی در آن زمینه‌ها کار کرده‌اند، ولی امروز گرفتار مسئله‌ای به نام تکفیر هستیم که باید درباره آن کار کرد.

استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به اینکه استعمار پشت عقیده تکفیر قرار دارد تا مسلمان با همدیگر بجنگند و حاشیه امنی برای اسرائیل درست شود، ابراز داشت: همه همت آنان این است که کشورهای اسلامی را تجزیه و قدرت آنان از بین برود.

وی با بیان اینکه اتاق فکر استعمار بهترین راه مسئله را وهابیت که خود را موحد و دیگران را کافر می‌دانند، دانسته و افزود: استکبار با این کار اسلحه خود را فروخته، شهرها را نابود کرده و برای آبادکردن آن و دریافت پول از مسلمانان نیز خودشان اقدام می کنند.

آیت الله سبحانی در ادامه به گوشه‌ای از زندگی و افکار «ابن تیمیه» اشاره کرد و گفت: او از سوی عالمان اهل سنت رد شد و تنها سه نفر از این فرد پیروی کردند که با مرگ آنها این مکتب نیز از بین رفت. تا چهار قرن از این مکتب خبری نبود و با مطالعه جامعه شناسی در می یابیم که در میان اهل علم نیز مطرح نشد.

وی با اشاره به اینکه بعدها محمد عبدالوهاب کتاب‌های ابن تیمیه را خواند و تحت تأثیر قرار گرفت، اظهار داشت: او پس از فوت پدرش، میدان را برای مطرح کردن آن افکار در میان ملتی ناآگاه، بدوی و با تعداد کم افراد تحصیل کرده، مناسب دید و بالاخره با همکاری محمد بن سعود، حاکم وقت «درعیه»، سلفیه را پی ریزی و کشتار و جنایت کردند.

این مفسر قرآن کریم به حمله‌های این گروه به شیعه و سنی اشاره کرده و یادآور شد: علاوه بر هجوم و غارت در کربلا، ذبح بچه شیرخواره، پاره کردن قرآن‌ها و... از زشت‌ترین کارها آنان در طائف بوده است.

وی اضافه کرد: وهابی‌ها به کمک انگلیس بر حرمین شریفین مسلط شدند، زیرا این مکان‌های برای تبلیغ در میان مسلمانان بسیار مهم بود.

آیت الله سبحانی به کشف نفت و در نتیجه قدرت ثروت برای وهابی‌ها اشاره کرد و گفت: بنابراین قدرت مالی موجب پیشرفت آنان شد که یک پنجم آن از آل شیخ و خانواده محمد بن عبدالوهاب است و در واقع آل شیخ از نظر دینی و آل سعود از منظر سیاست، حاکم سرزمین عربستان هستند.

وی در ادامه به اساس مکتب وهابیت پرداخت و گفت: تشبیه و تجسیم، عقیده به حرکت کردن خداوند در پایان هر شب، نشستن خدا بر تخت فرمانروایی در آسمان ها، کاستن از مقامات انبیاء و اولیاء الهی از طریق طلب شفاعت و توسل به آنها و نیز تکفیر مسلمانان به علت طلب شفاعت و توسل به اولیاء الهی از پایه های فکری آنان است.

این مرجع تقلید با اشاره انکار عالم برزخ از سوی وهابی بر اساس آنچه قرآن بیان می‌کند، گفت: به همین علت سلام به پیامبران و اولیاء را رد و واژه «عند» در آیه «... بل احیاءهم عند ربهم یرزقون (آل عمران/۱۶۹» را به عنوان یک مکان حساب می‌کنند.

وی افزود: اگر عالم برزخ وجود ندارد پس پیامبر(ص) در جنگ بدر با ارواح چه کسی سخن می گفتند؟

آیت الله سبحانی با بیان اینکه همه همت وهابیت این است که آثار نبوت از بین برود، ابراز داشتند: متأسفانه وهابی‌ها آثار توحید را به نام ضدتوحید از بین می‌برند و اگر از مسلمانان نترسند، قبر پیامبر(ص) را نیز از بین خواهند برد.

وی، اختلاف افکنی بین مسلمانان را یکی از کارهای وهابیت در سراسر دنیا عنوان و با اشاره به آیه «و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا» خاطر نشان کردند: آنان امروزه جمعیتی به نام داعش، القاعده و... را ایجاد کرده و به فکر جنگ مسلحانه افتاده‌اند.