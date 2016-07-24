ذرات معلق در هوای اراک ۲.۵برابر حدمجاز است/ ۴۷روز ناسالم سپری شد

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای شهر اراک در روز شنبه، ۱۳۰بود که بیانگر وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک، صبح امروز(یکشنبه)، ۸۹میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که بیش از دو و نیم برابر حد مجاز است.

ابراهیمی کارنامی بیان کرد: استاندارد میزان ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای آلوده در شهر اراک اعلام می شود.

وی گفت: ریزگردهای موجود در هوای اراک طی روزهای اخیر عمدتا منشا داخلی دارد و ناشی از گرد و غبار در مناطق بیابانی مرکزی ایران است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: شهر اراک از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۶روز آلودگی و هوای ناسالم را پشت سر گذاشته و این در حالی است که این شهر طی سال گذشته مجموعا ۳۷روز آلوده داشته است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی افزود: کیفیت نامناسب و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان زیان بار است و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.