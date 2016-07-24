خداحافظی همیشگی با نوارهای ویدئویی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با توسعه فناوریهای جدید و پیدایش اینترنت و شبکه های اجتماعی که برخی از آنها ویژه پخش فیلم و سریال هستند دیگر جایی برای عرض اندام نوارهای ویدئویی (VCR) نخواهد بود.

اکنون Funai Electric در ژاپن که آخرین تولید کننده این نوارها محسوب می شود نیز اعلام کرده که تا پایان ماه جاری میلادی که تنها یک هفته دیگر از آنها باقی مانده آخرین سری از این نوارها را تولید خواهد کرد تا بدین ترتیب این فناوری قدیمی برای همیشه بایگانی شود.

بیش از چهار دهه از تولید نوارهای ویدئویی می گذرد اما حالا نوبت به بازنشسته شدن آنها رسیده است.

این شرکت از سال ۱۹۸۳ اقدام به تولید و فروش نوارهای ویدئویی کرده و توانسته اوج فروش خود را به ۱۵ میلیون نوار در سال هم برساند. اما در سالهای اخیر و همزمان با گرایش مردم به سایر فناوریهای دیجیتالی، تولید این محصول تا ۷۵۰ هزار نوار هم افت کرده بود.

نوارهای ویدوئویی در دهه ۷۰ و پس از تولید نخستین سیستم ضبط ویدئویی خانگی توسط شرکت «فیلیپس» در سال ۱۹۷۲ به شدت مورد استقبال مردم در سراسر جهان قرار گرفته بود.