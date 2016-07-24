رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبا در هفتههای اخیر تمرینات فشرده و پرفشاری را پشت سر گذاشته است و با توجه به عقب ماندگی زمانی صبا، تلاش کردهایم که با تمرین بیشتر خود را به شرایط ایده آل و آمادگی بازی با صبا برسانیم.
وی افزود: صبا تا هفته چهارم به دنبال کسب نتایج خوب است و پس از آن در یک بازی زمانی ۲۰ روزه این فرصت را داریم که برنامه آماده سازی جسمانی خود را ادامه دهیم اما در این ۴ بازی هم به دنبال نتایج قابل قبولی بگیریم.
مهاجم تیم فوتبال صبای قم درباره بازی فردای صبا برابر نفت آبادان گفت: برای ما صنعت نفت یک تیم ناشناخته است اما این که آنها به تازگی از لیگ یک به لیگ برتر آمدهاند و بازی ما هم در قم برگزار میشود، دلیل آن نمیشود که این تیم را دست کم بگیریم.
عنایتی بیان داشت: برابر صنعت نفت آبادان بازی آسانی در پیش نداریم اما این ظرفیت را داریم که بتوانیم این تیم را در نخستین بازی فصل شکست دهیم و در صورت کسب ۳ امتیاز از نظر روانی شرایط خوبی پیدا خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: میخواهم در آخرین سال حضورم در فوتبال به عنوان یک بازیکن حرفهای، سال خوبی را با صبا پشت سر بگذارم چنان که در گذشته هم با صبا خاطرات خوبی داشتهام و در این تیم در کورس آقای گلی لیگ قرار داشتهام.
مهاجم تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: صبای ۹۵ با تغییرات زیادی روبرو بوده است و هماهنگی بازیکنان با هم زمان میبرد اما با گذشت زمان میتوانیم به تیم یکدست و منظمی تبدیل شویم و امیدوارم شروع لیگ برای ما با برد همراه باشد.
مهاجم تیم فوتبال صبای قم در گفتگو با مهر:
تیم صبای قم برابر صنعت نفت آبادان بازی آسانی ندارد
قم - مهاجم تیم فوتبال صبای قم با بیان این که میخواهم در آخرین سال حضورم در لیگ، سال خوبی را با صبا پشت سر بگذارم گفت: برابر صنعت نفت آبادان بازی آسانی در پیش نداریم.
رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبا در هفتههای اخیر تمرینات فشرده و پرفشاری را پشت سر گذاشته است و با توجه به عقب ماندگی زمانی صبا، تلاش کردهایم که با تمرین بیشتر خود را به شرایط ایده آل و آمادگی بازی با صبا برسانیم.
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