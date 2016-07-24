به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون خط امام(ره) که در حرم مطهر رضوی، مرزبانی و صیانت از اعتقادات دینی و فرهنگ اسلامی جامعه را رسالت خطیر روحانیت دانست و اظهار کرد: لازمه این مرزبانی، دیده بانی و رصد دقیق تهدیدات و فرصت‌های پیش روی فرهنگ جامعه است و در این راه باید روحانیت با وحدت و هم‌افزایی گام بردارند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه استکبار با تمام توان به نبرد با مذهب و ارزش‌های الهی برخاسته است، به خطبه بیست و پنجم نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: امروز همه ما مخاطب این سخن امیرالمومنین علی(ع) هستیم که فرمودند: «دشمنان اسلام در راه باطلشان متحدند و اما شما در راه حق متفرقید.» این فرمایش ایشان برای تمام صالحان جامعه بشری یادگاری است تا در بزنگاه‌ها دست از تفرقه بردارند و برای تقویت راه حق یک صدا متحد شوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، تفکر انقلابی را لازمه و موضعی مهم و محوری برای همه کسانی خواند که دل در گرو خدمت به اسلام و کشور دارند و تصریح کرد: روحیه انقلابی مصون ساز است و آدمی را در برابر بسیاری از لغزش‌ها محافظت می‌کند و در این میان حوزه‌های علمیه به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی نقش مهمی در اشاعه فرهنگ و تفکر ارزشمند انقلابی در جامعه دارند.



حوزه‌های علمیه پرچم‌دار صیانت از انقلاب اسلامی

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به نقش و تاثیرگذاری بی‌بدیل حوزه‌های علمیه در پیروزی انقلاب اسلامی، این مراکز را پرچم‌دار صیانت از انقلاب اسلامی معرفی و تصریح کرد: بی تردید خاستگاه انقلاب اسلامی حوزه‌های علمیه بوده و امروز نیز همین مراکز معنوی هستند که باید پاسدار و حافظ انقلاب باشند، حوزه‌های علمیه در صیانت و دفاع از انقلاب اسلامی وظایف خطیری برعهده دارند که یکی از مهمترین آن‌ها کادرسازی برای کشور است.

وی با اشاره به مصداق‌های خشیت در قرآن، اضافه کرد: قرآن کریم در مباحث مهمی همچون تغییر قبله، ولایت امیرالمومنین(ع) و تبلیغات دینی از واژه خشیت استفاده کرده است اما اینکه چرا موضوع تبلیغ در ردیف تغییر قبله و ولایت آمده، به این دلیل است که مبلّغان دین باید مراقب باشند که گرفتار خشیت از غیرخدا نشوند و این نشان می دهد ماهیت تبلیغ دین، موضوعی آسان نیست و لغزشگاه‌های بسیاری دارد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: بسیاری در عالم دیگران را به نیکی فرا می‌خوانند، اما آنچه که موجب موفقیت و تاثیر سخن امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و بسیاری از علمای بزرگ اسلام شده، این است که آنها در قله قرار دارند و به دیگران می‌گویند بیایید نه اینکه بروید و میان این دو واژه «بروید» تا «بیایید» تفاوت و فاصله بسیار است.

حجت الاسلام رئیسی به خباثت‌های استکبار جهانی به رهبری آمریکا اشاره کرد و گفت: امروز آتش داعش، دامن پدیدآورندگانش را گرفته و غربی که این غده سرطانی را برای کشورهای اسلامی تدارک دیده بود، امروز در خاک خودش درگیر آن شده است. سال‌ها پیش مقام معظم رهبری در نامه خود به جوانان غرب این موضوع را هشدار داده بودند، اما سیاستمداران غربی آن را نادیده گرفتند و امروز گرفتارش شدند.