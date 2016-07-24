به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان در حاشیه مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید هوانیروز در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص رزمایشهای نیروی زمینی ارتش تا پایان سال اظهار داشت: ما منتظر مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح هستیم و تا پایان سال ۱۷ رزمایش تخصصی و سه رزمایش بزرگ را برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: اولین رزمایش در جنوب شرقی کشور خواهد بود و در مرحله بعد رزمایش واکنش سریعی را در منطقه غرب کشور خواهیم داشت.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه در خصوص اهمیت شبیهساز متحرک بالگرد تاکتیکی ۲۰۹ (موشک تاو) گفت: این شبیهساز میتواند موشک تاو را شلیک کند و یکی از مشکلات ما تیراندازی مستقیم خلبانان بود که هزینههای زیادی را به ما تحمیل میکرد و امروز خلبانان آمادگی پیدا کرده و بعد شلیک خواهند کرد.
پوردستان تصریح کرد: با ساخت این شبیهساز، هزینههای آموزشی ما کاهش مییابد.
وی در خصوص عملیاتهای اخیر هوانیروز در درگیری با اشرار در نقاط مختلف کشور، گفت: مجموعه هوانیروز، مجموعهای شاداب است و در عملیاتهای مختلف مثل آتشسوزیهای منطقه غرب کشور یعنی ایلام و کرمانشاه، بالگردها به کمک رفتند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: در قضیه سوء قصد به جان نمایندگان مجلس، سه فروند بالگرد اعزام شدند. همچنین در منطقه کرمان نیز با درخواست ناجا، بالگردهای آهنینبال هوانیروز، اشرار را به آتش کشیدند.
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