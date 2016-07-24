۱۲ تن چوب قاچاق در محمودآباد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور صبح یکشنبه در کمیسیون قاچاق کالای محمودآباد افزود: در سال جاری ۱۲ تن چوب قاچاق و شش هزار و ۳۹۰ پاکت سیگار قاچاق کشف و ضبط شد که شاهد افزایش ۸۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق در شهرستان هستیم.

فرماندار محمودآباد گفت: در سایه توجه به تولیدات داخلی و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدشده بی‌شک شاهد کاهش رغبت مردم به خرید محصولات قاچاق و وارداتی خواهیم بود.

یوسف پور گفت: قاچاق کالا عامل مخرب اقتصاد هر جامعه‌ای بشمار می‌رود که آثار به هنجاری ازجمله کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی را با خود به همراه دارد و این معضل بیشتر گریبانگیر کشورهای درحال‌توسعه به نسبت سایر کشورهای توسعه‌یافته است.

وی ضمن قدردانی از زحمات اعضای کمیسیون قاچاق کالا و ارز شهرستان گفت: بدون تردید کاهش یا توقف رشد قاچاق در شهرستان مرهون جدیت و پشت‌کار یکایک اعضای این کمیسیون خواهد بود که انتظار می‌رود در سال جاری با حرکتی جهادی در پاسخ به دستور صریح مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله همه‌جانبه با پدیده مخرب قاچاق کالا و تحقق سیاست‌های دولت تدبیر و امید بیش‌ازپیش تلاش کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان محمودآباد با تأکید بر اهمیت آگاه‌سازی و آموزش اذهان عمومی نسبت به عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بالأخص پیامدهای فرهنگی قاچاق کالا مهم‌ترین اصل در کاهش آمار قاچاق در کشور را اطلاع‌رسانی و مشارکت مردم در عدم استفاده از کالای قاچاق عنوان کرد.

وی ضمن اشاره به اهمیت برقراری مستمر و منظم گشت‌های مشترک بازرسی از واحدهای صنفی با همکاری دستگاه قضائی در راستای تحقق حقوق شهروندی خواستار جدیت دستگاه‌های عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبارزه با پدیده شوم قاچاق در شهرستان محمودآباد شد.

یوسف پور در تشریح گزارش عملکرد کمیسیون قاچاق کالا و ارز شهرستان محمودآباد در سال جاری گفت: امسال به همت مانوران نیروی انتظامی و با همکاری سایر دستگاه‌های عضو این ستاد مقدار تقریبی هفت تن چوب جنگلی قاچاق، ۲۰۰ کیلو آرد خارج از شبکه توزیع و مقدار ۹ هزار و ۱۸۴ لیتر گازوئیل به ارزش بیش از ۲۷ میلیون ریال و ۲۵ هزار و ۱۱۰ لیتر بنزین به ارزش ۷۵ میلیون ریال خارج از شبکه توزیع می‌شد کشف و ضبط شد.