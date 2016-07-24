۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

عضو شورای شهر بندرعباس:

کارگران آلومینیوم المهدی نیازمند پشتیبانی و حمایت مسئولان هستند

بندرعباس - عضو شورای شهر بندرعباس گفت: کارگران اخراجی آلومینیوم هرمزگان به جای مصاحبه و فعالیت در فضای مجازی بیشتر نیاز به حمایت و پشتیبانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام باوقار پیش ازظهر یکشنبه در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان داشت: مسئولان ارشد و مدیران مرتبط به جای مصاحبه به فکر حمایت و پشتیبانی از کارگران آلومینیوم المهدی و هرمزآل باشند.

وی عنوان کرد: با واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمز آل به بخش خصوصی در ماههای اخیر شاهد اخراج کارگران این مجتمع به دلایل نامعلومی هستیم. خریدار مجتمع باید در روند کنونی تجدید نظر کند. مسئولان استانی به دنبال حمایت باشند نه مصاحبه در رسانه ها و فضای مجازی.

باوقار در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها در فضای مجازی علیه شورای شهر خاطرنشان کرد: این افراد اگر به دنبال حضور در انتخابات شورای شهر هستند باید قوانین شوراها را با دقت مطالعه کنند. تخریب و مصاحبه علیه دیگران ساده است. اگر توانایی خدمت دارند در انتخابات شرکت کنند و در صورت کسب آرای مردم وارد عرصه خدمت شوند.

به گفته وی، علیرغم اینکه شهر بندرعباس را یک شهر اقتصادی و تجاری می نامیم ولی شرای اقتصادی و افزایش آمار بیکاری در ماههای اخیر شاهد اعتراضات کارگری و اعتصاب ها در مجموعه های مختلف صنفی و کارگری هستیم، امنیت شهر به مخاطره افتاده و مسئولان چاره اندیشی کنند.

این عضو شورا با تاکید بر اینکه منتقدان نسبت به عملکرد شورای شهر منصف باشند، افزود: شورای توانست مطالبه شهرداری از مجتمع نور را پس از سالها وصول کند. اما برخی این وصول را نوعی زد و بند عنوان می کنند.

وی عنوان کرد: ۳۰۰ میلیاردریال مطالبات شهرداری از مجتمع تجاری نور وصول شد، اما بعضی از منتقدان بدون توجه به خیلی از مسایل سعی در تخریب شهرداری و شورای شهر ندارند.

