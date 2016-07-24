کار بنیادی برای سیستان انجام نشده/ هیچ روستایی در شن دفن نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان در نشست بررسی وضعیت گرد و غبار سیستان و بلوچستان و تالاب هامون گفت: آنچه در هوای سیستان است ریزگرد نیست، شن است و حالا به منابع قبلی آن جازموریان را هم اضافه کنید که منشاء ۲۰ درصد ریزگردهای کشور عنوان گرفته است اما یک ورق از گذشته در استان پیدا نمی کنید که نشانگر نگاه عمیق به این موضوع بوده باشد.

علی اوسط هاشمی با بیان اینکه اینجا سلامت انسان ها مورد بحث است، افزود: از آنجا که ده ها سال است این پدیده ثبت شده برخی بر این باورند که باید برای مردم عادی باشد در حالی که هزاران نفر از آنها با بیماری های تنفسی، سل و ... دست و پنجه نرم می کنند و باید بیایند در تهران در صف بمانند. اولین اقدام ما احداث بیمارستان تخصصی در استان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز تازه رسیده ایم به اینکه منشاء طوفان ها کجاست، گفت: از این اتفاق خوشحالیم که البته نشان می دهد تا الان هیچ کار بنیادی برای موضوع انجام نشده است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اعلام آنکه در ۴۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی اصلاح الگوی آبیاری و کشت انجام شده، تصریح کرد: این کار آب را تثبیت و از تبخیر جلوگیری می کند یعنی چند برابر میزان بارندگی آب را مدیریت می کنیم تا به صاحب اصلی و مصرف کننده اش برسد.

مدیریت آب صرفا دست وزارت نیرو نباشد

هاشمی مقصر اصلی را وزارت نیرو دانست و گفت: اینکه مدیریت آب صرفا دست وزارت نیرو باشد با نگاه به تامین آب شرب و ... بدون اینکه مسائل دیگری همچون محیط زیست را لحاظ نکند اصلا درست نیست. حتی اگر لازم باشد باید کشاورزی و کشت گندم را برای تامین هوای پاک تعطیل کنیم.

آلودگی سیستان در طوفان اخیر ۱۶ هزار و ۵۸۶ میکروگرم در متر مکعب بود که ۳۰ برابر حد بحران است وی با بیان اینکه حدود ۸۲۰ کیلومتر کانال و نحر در سیستان داریم، گفت: آلودگی ما در این طوفان اخیر ۱۶ هزار و ۵۸۶ میکروگرم در متر مکعب بود که ۳۰ برابر حد بحران است و سرعت باد به ۱۳۰ کیلومتر در ساعت رسید چنین بادی کانالی برای جریان آب باقی می گذارد؟

دیگر چیزی برای اختفا نمانده است

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دیگر چیزی برای اختفا نمانده و مساله برای همه قابل رویت است، گفت: اگر مدیریت آب و لایروبی ها نبود حتما شهر زابل و زهک خسارت دیده بود و کشاورزی در فصل برداشت کام مردم را تلخ می کرد.

هاشمی گلایه کرد: چرا با مردم استان کمیته امدادی برخورد می شود؟ چه کسی گفته ۴۰۰ روستا دفن شده است؟ شما یک روستا که دفن شده باشد به من نشان دهید باید حرف مردم را با دیده تکریم و احترام بشنویم و تدبیر کنیم. البته من هیچ وقت آزاری را که مردم از این طریق متحمل می شوند نمی پذیرم اما زیر بار بزرگنمایی هم نخواهم رفت.

وی با تاکید بر اینکه هیچ چیز جای سلامتی و هوای پاک را نمی گیرد، گفت: اقدامات مهمی انجام شده که نباید آنها را نادیده گرفت.

استاندار سیستان و بلوچستان در تشریح پیشنهادهای خود برای رفع موضوع گفت: شرایط آنجا اصلا طبیعی نیست ممکن است ماسک راه نفس را کمی بهتر کند اما چشم و گوش را چه می کنید؟ خود من آن شرایط را ۱۵ دقیقه نمی توانم تحمل کنم هیچ اشکالی ندارد که خدمات دهی به برخی استان ها را تعطیل کنیم و یک جا که شرایط بحرانی است، رفع بحران کنیم.

سهم بودجه مدیریت بحران سیستان و بلوچستان صفر است

هاشمی اعتراض کرد: اصلا قابل قبول نیست که سهم ماده ۱۰ و ۱۲ [مدیریت بحران] و ۱۸۰ ما در استان صفر باشد. اقتضای رفتار سیستمی این است که اولویت ها شناخته شود نه اینکه من پشت در ستاد مدیریت بحران به دنبال اعتبار باشم.

سومین منطقه مبتلا به سل در کشور مرکز استان سیستان و بلوچستان است، ۴۵ درصد شهرنشینان استان حاشیه نشین هستند و ۱۰۰ هزار نفر در استان آب لوله کشی ندارند وی با تاکید بر اینکه تهدید جدی است و اولین نقد ما به وزارت نیرو است، گفت: ما برنامه آینده نگرانه می خواهیم. دومین استان مبتلا به سل در کشور استان گلستان است که دلیل آن مهاجران استان ما هستند و سومین آن مرکز استان ما زاهدان است، ۴۵ درصد شهرنشینان استان حاشیه نشین هستند و ۱۰۰ هزار نفر در استان آب لوله کشی ندارند.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ساخت و سازها در سیستان نمی تواند به سبک رایج باشد در هر خانه ای که بروید جای امنی در مقابل شن وجود ندارد اینها را باید بازنگری کنیم، نظام مهندسی کشور نسخه ای برای این موضوع ندارد و مردمی که سرمایه گذاری هم می کنند هم سرمایه شان هدایت نشده است.

هاشمی در پایان سبد حمایتی وضعیت و درآمد مردم خسارت دیده، معافیت از بخشی از مالیات ها، سبد درمانی، کاهش هزینه آب و برق و خدمات و فوق العاده ویژه برای بدی آب و هوا را دیگر پیشنهادهایی دانست که از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی باید لحاظ شود.