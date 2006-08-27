مولفه هاي امنيتي خراسان رضوي اميدواركننده است

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، محمد جوادمحمدي زاده در نشست خبري با اصحاب رسانه هاي گروهي اظهار داشت: در حال حاضر خراسان رضوي از حوزه عملياتي شوراي تامين امنيت شرق كشور خارج شده كه اين به معناي امنيت مناسب اين استان است .

وي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" درباره افزايش 161 درصدي كشفيات مواد مخدر در اين استان نيز گفت : افزايش سطح كشور مواد مخدر در افغانستان و فعاليت فشرده دستگاههاي انتظامي و نظامي و توجه به انسداد مرزها موجب شده كاروان هاي مواد مخدر از خراسان دور شوند .

وي در زمينه پيشنهادي درباره حضور وي در وزارت كشور نيز اظهار داشت : پيشنهادهايي در اين زمينه به بنده ارائه شده كه آنها را نپذيرفتم و تلاش مي كنم كارهايي را كه در خراسان آغاز كرده ام به پايان برسانم .

استاندار خراسان رضوي در خصوص قطار شهري مشهد با بيان اينكه مشكل اين پروژه تامين منابع نبوده است گفت : انتخاب نوع واگن و كشور طرف قرارداد و گران بودن رقم هاي پيشنهادي در كشورهاي غربي سبب به نتيجه نرسيدن اين پروژه بوده است .

وي با اشاره به اقدامات شهرداري مشهد در خصوص مذاكره با طرف چيني ادامه داد : چيني ها صاحب اين تكنولوژي نبودند در نتيجه اعتمادي نسبت به كيفيت آن وجود نداشت كه در اين مرحله نيز 10 ماه امورمعطل ماند كه درنهايت با طرف روسي در اين زمينه مذاكره شد .

وي با بيان اينكه همه اين امور مي توانست سه سال پيش انجام شود افزود : عدم مديريت درست اين پروژه سبب فرسودگي بخش هايي از قطار شهري شده در حالي كه اين مشكل به راحتي قابل حل شدن بود .

استاندار خراسان رضوي در پاسخ به سوالي درباره اعلام اسامي مفسدان اقتصادي با بيان اينكه اين وظيفه مسئولين دستگاه قضايي خراسان رضوي است گفت : بنده نمي توانم در اين زمينه اظهارنظر كنم.

وي در بخش ديگري از سخنانش به افزايش 74 درصدي اعتبارات عمراني خراسان رضوي اشاره و خاطرنشان كرد: تخصيص اعتبارات نيز به مرز 100 درصد نزديك شده و روند سازندگي در مناطق محروم به شكل اميدواركننده اي شتاب يافته است.

محمدي زاده توجه به اقشار كم درآمد ، اعطاي سهام عدالت و پرداخت وام به زوج هاي جوان از طريق صندوق مهر امام رضا(ع) را از ديگر اقدامات مديريت استان جهت كاهش فقر و فاصله طبقاتي عنوان كرد و گفت : اصرار ما به ايجاد توازن منطقه اي و گسترش بودجه و امكانات در مناطق محروم توانست .

وي ادامه داد : بر اين اساس ضريب محروميت و بيكاري هر شهرستان مشخص شده و 2600 ميليارد ريال نيز پروژه هاي تصويب شده استان است كه نسبت به استانهاي ديگر تفاوت فاحشي دارد .