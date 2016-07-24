تیراندازی در «تگزاس» آمریکا ۴ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حادثه تیراندازی در ایالت غربی «تگزاس» آمریکا به کشته شدن چهار نفر از جمله فرد ضارب منجر شد که با شلیک گلوله خود را از پا درآورد.

این حادثه در ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت محلی در بخش «باستروپ» ایالت تگزاس روی داد. در این میان، یک کودک نیز با جراحت جزئی به بیمارستان منتقل شده است.

تا به این لحظه انگیزه اصلی قاتل برای پلیس ایالت تگزاس نامعلوم بوده است.

تگزاس از جمله ایالت های آمریکا است که به دلیل تمایلات به شدت جمهوری خواهانه زیر بار تشدید قوانین حمل سلاح نمی رود- موضوعی که در سال های اخیر به دلیل افزوده شدن بر تعداد حملات مسلحانه در مرکز توجه سیاستمداران آمریکایی و گروه های فعال مدنی قرار گرفته است.