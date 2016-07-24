خبرگزاری مهر - گروه استانها: رفع معضل تکدی گری که همواره بهعنوان یک آسیب اجتماعی دغدغه مسئولان و مردم بوده است همچنان در تسلسل واهی تصمیمگیریهای تکراری و کلیشهای قرار دارد تا بهرغم جمعآوریهای مقطعی متکدیان دوباره این افراد که تبدیل به باندهای حرفهای شدهاند دوباره به سطح شهر برگردند.
گداهای وارداتی در لرستان
کوچه و خیابان، خانه و مغازه و بانک، تاکسی و اتوبوس و هرجایی که فکرش را کنید باید انتظار مواجهه با این افراد را داشته باشید که از دلسوزی و حسن نیت مردم سوءاستفاده میکنند تا جیب خود را پر کنند.
موضوع متکدیان دیگر از ماجراهای سرقفلی و درآمدهای میلیونی گذشته است، وضعیت در این زمینه تا جایی پیش رفته که باندهای حرفهای تکدی گری بهراحتی شهرها را به تسخیر خود درمیآوردند و صدالبته این معضل تنها مربوط به خرمآباد و لرستان نیست و چالشی فراگیر در استانهای مختلف محسوب میشود.
بااینحال آنچه در لرستان شاهد آن هستیم معضل گداهای وارداتی و غیربومی است که از استانهای دیگر راهی لرستان شدهاند تا به نان و نوایی برسند.
سردار محمد قنبری فرمانده انتظامی استان صبح یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی مبارزه با مواد مخدر خواستار تصویب طرح جامع مبارزه با تکدی گری شد.
طرح مبارزه با تکدی گری در لرستان اجرا شود
وی به بررسی ابعاد تکدی گری و رابطه آن با اعتیاد پرداخت و گفت: نیروی انتظامی طرحی جامع و در قالب ۲۲ ماده برای ساماندهی متکدیان پیشنهاد کرده که در صورت تصویب میتواند استان را به پایلوتی در حوزه ساماندهی متکدیان، معرفی کند.
فرمانده انتظامی لرستان افزود: در این طرح وظایف همه دستگاهها مشخصشده و امکان حذف یا اضافه برخی از وظایف نیز در این طرح وجود دارد.
سردار قنبری ادامه داد: وضعیت استان لرستان در خصوص متکدیان و ساماندهی آنها، وضعیت سخت و پیچیدهای نیست اما باید برنامهای منسجم و هماهنگ برای ساماندهی متکدیان اجرا شود.
وی عنوان کرد :تعداد متکدیانی که بهصورت حرفهای در استان فعالیت میکنند حتی به یک مینیبوس هم نمیرسد ولی باید این افراد از سطح شهرها جمعآوری شوند.
فرمانده انتظامی لرستان اضافه کرد: تاکنون در نیروی انتظامی سابقهای در خصوص اینکه خانههای فساد متکدیان در استان وجود داشته باشد، گزارش نشده است.
دور تسلسل جمعآوری و بازگشت مجدد متکدیان به شهر
شهردار خرمآباد نیز در این جلسه گفت: شهرداری ظرف ۲۴ ساعت این افراد را جمعآوری میکند ولی مسئله اصلی داشتن مدیریت واحد برای ساماندهی و عدم بازگشت مجدد این افراد به جامعه است.
یحیی عیدی بیرانوند اضافه کرد: مرکزی که برای نگهداری متکدیان اختصاصیافته در منطقه جگنی است و ازنظر قانونی باید مدیر این مجموعه توسط فرمانداری دوره چگنی معرفی شود.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که فرمانداری دوره چگنی عنوان کرده که این مسئله مشکلات اجتماعی برای این شهرستان خواهد داست زیرا این متکدیان مربوط به شهرستان خرمآباد هستند.
شهردار خرمآباد از صدور حکم تخریب برای برخی اماکن مسکونی و تجاری که برخی اقدام به فروش مواد مخدر در آنها میکنند، خبر داد و گفت: ۱۵ حکم برای تخریب این اماکن صادرشده اما ازنظر قانونی ۳ ماه فرصت دارند تا در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند.
عیدی بیرانوند افزود: تاکنون حکم ۲ مورد تخریب از این ۱۵ واحد صادرشده است.
جمعآوری ۱۵۰۰ متکدی از سطح شهر خرمآباد
مدیرکل بهزیستی لرستان نیز در این جلسه خواستار تجهیز مرکز نگهداری متکدیان ازنظر خدماتی شد و گفت : لازم است که شهرداری خرمآباد امکانات لازم ازنظر رفاهی و نگهداری را برای این افراد فراهم کند.
اسدالله حیدری افزود: در خصوص افرادی هم که در این زمینه دستگیر میشوند اگر ۴ بار دستگیر شوند، مجرم هستند و غیربومیها نیز باید به استان خودشان ارجاع داده شوند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان نیز در این جلسه گفت: در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت استان که خرمآباد و بروجرد هستند، باید مراکز نگهداری متکدیان ایجاد شود که در شهرستان بروجرد این اتفاق افتاده است.
محمدقاسم ولی زاده عنوان کرد: تاکنون شهرداری خرمآباد هزار و ۵۴۱ نفر متکدی شناسایی و جمعآوری کرده و به مرکز نگهداری ماده ۱۶ معرفی و تحویل داده است.
وی ادامه داد: باید مدیریت منسجمی برای مرکز نگهداری متکدیان خرمآباد انتخاب شود.
متکدیانی از کشور پاکستان در لرستان
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان نیز در این جلسه گفت: یکی از مشکلات ما در خصوص ساماندهی متکدیان این است که بسیاری از متکدیان ما لرستانی نیستند و حتی از کشورهایی مانند پاکستان هستند و فقط چند جمله میتوانند فارسی صحبت کنند.
غلامرضا آقا میرزایی اضافه کرد: برخی از متکدیان هم از شهرهای مختلف هستند و در ساعات مختلف و به اشکال متفاوتی گدایی میکنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان از اختصاص ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل سفر معاون پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به استان خبر داد و گفت : برنامههای ویژه آموزشی و پیشگیری از این طریق در استان پیگیری و اجرا میشود.
مهلت یکهفتهای برای جمعآوری متکدیان
استاندار لرستان نیز در این جلسه گفت: طرح مبارزه با تکدی گری برای ساماندهی متکدیان تصویب میشود اما باید هماهنگیهای مطلوب برای جمعآوری، نگهداری و اسکان متکدیان به عمل آید.
هوشنگ بازوند افزود: فرصت یکهفتهای برای بررسی این طرح و در نظر گرفتن موارد لازم برای عملکرد مطلوب همه دستگاهها در نظر گرفته میشود.
وی ادامه داد: تا هفته آینده باید همه دستگاهها وظایف و امکانات و طرحهایشان را برای تصویب ارائه کنند.
بازوند بابیان اینکه ما مطمئن هستیم که تعداد متکدیان ما بسیار کمتر از سایر استانها هستند گفت: شهرداری خرمآباد ظرف ۲۴ ساعت برای جمعآوری متکدیان اقدام کند.
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