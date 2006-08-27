عمليات مين ريزي غيركلاسيك توسط قايق هاي تندرو و زيردريايي/ ادامه عمليات تاخت آب - خاكي

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر"، جانشين فرماندهي نيروي دريايي گفت: به دنبال انجام موفقيت آميز دو مرحله اصلي رزمايش دريايي طي روزهاي اخير كه عبارتند بود از : پرتاب موشك ساحل به دريا و مرحله دوم پرتاب موشك سطح به سطح ، هوا به سطح و دو مرحله رزمايش كه به طور همزمان انجام شد مرحله بعدي رزمايش امروز با بكارگيري زير دريايي هاي نيروي درياي ارتش جمهوري اسلامي ادامه يافت.

وي تصريح كرد: زيردريايي هاي مقتدر نيروي دريايي ارتش با قوس به اعماق خليج فارس و درياي عمان و مناطق شمال اقيانوس هند موفق شدند با پرتاب اژدر از زير سطح به سطح و همچنين پرتاب اژدر به اهداف سطحي ماموريت هاي محوله را انجام دهند.

امير سياري ادامه داد: زيردريايي هاي شركت كننده در رزمايش همچنين عمليات پرتاب مين و همچنين شناسايي رابا موفقيت انجام دادند.

به گزارش مهر، امير دريادار سياري تصريح كرد: زير دريايي ها كوچك نيروي دريايي كلاس "ميدجت" و نهنگ نيز با قوس به اعماق دريا با پرتاب اژدر زير سطح به سطح و زير سطح به زير سطح اهداف از پيش تعيين شده خود را مورد اصابت قرار دادند.

سخنگوي رزمايش دريايي ضربت ذوالفقار اظهار داشت: مسئله قابل ذكر اين است كه اين زير دريايي ها و اژدرهاي مورد استفاده آنها به دست پرتوان متخصصين نيروي دريايي و صنايع دفاعي كشور ساخته شده است.

امير سياري ضمن اشاره به ديگر ابعاد عمليات امروز زير دريايي ها گفت: اين زير دريايي ها همچنين عمليات كف نشيني و انجام شناسايي و انهدام يگانهاي شناور دشمن را با موفقيت انجام دادند و نيروهاي ويژه را پياده كردند.

وي افزود: نيروهاي ويژه نيز با نفوذ به اهداف مورد نظر يعني سواحل مورد كنترل دشمن نسبت به انهدام اهداف مورد اقدام كردند.

جانشين فرماندهي نيروي دريايي تصريح كرد: در اين مرحله از رزمايش ضربت ذوالفقار زيردريايي هاي نيروي دريايي عمليات زير دريايي و پرتاب موشك هوشمند با برد بلند سطح به سطح ، پرتاب موشك ثاقب با برد بلند سطح به سطح توسط متخصصين نيروي دريايي برگ پرافتخار ديگري به كارنامه دريادلان نيروي ارتش جمهوري اسلامي افزوده شد.

دريادار سياري ويژگي هاي موشك ثاقب را چنين توصيف كرد: برد بلند ، سطح مقطع راداري بسيار كم ، سرعت بالا ، قدرت تخريب زياد، هدفگيري دقيق .

وي افزود: هم اكنون عمليات ويژه در قالب 1500 تيم عملياتي و تمرينات مربوط به فرماندهي و كنترل در رزمايش ادامه دارد.

امير سياري افزود: عمليات مين ريزي غير كلاسيك توسط قايق هاي تندرو و زير دريايي ها نيز به مرحله اجرا گذشته شد.

امير سياري ضمن اشاره به ديگر اقدامات انجام شده در رزمايش دريايي ضربت ذوالفقار گفت: عمليات تاخت آب خاكي نيز همچنان ادامه دارد و اين نيروها موفق به اجراي آتش سنگين و تصرف اهداف مورد نظر در مناطق مختلف شده اند. ضمن اينكه تمرين عمليات پدافند هوايي نيز ادامه دارد.

جانشين فرماندهي نيروي دريايي گفت: با توجه به گستردگي و فشردگي انواع تمرين ها رزمايش تا فردا ظهر ادامه دارد.