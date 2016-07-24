مزدا انصاری آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی که در آخرین روزهای ماه مرداد کنسرت خواهد داشت در این باره به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه کنسرت «به همان سادگی» را به خوانندگی مسعود یکتا در تالار رودکی روی صحنه می برم که در این کنسرت علاوه بر نوازندگانی که قبلا با آنها همکاری داشتم، دو نوازنده جدید نیز حضور می یابند.

وی ادامه داد: در کنسرت پیش‌رو قطعات ماندگار هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی از جمله روح الله خالقی، انوشیروان روحانی، همایون خرم، علی تجویدی، همایون خرم، بزرگ لشگری برای مخاطبان اجرا می شود که مطمئنم این قطعات با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه می شود. در کنسرت پیش رو تمامی فرم های اجرایی مانند همان فرم های قدیمی خواهد بود و تنها با اضافه شدن نوازنده فلوت و تار شکل و شمایل متفاوت تری نسبت به کنسرت قبلی خواهد داشت. البته ما در کنسرت پیش رو دو نوازی هایی هم خواهیم داشت که این آثار نیز به نسبت اجراهای گذشته کارهای جدیدی خواهند بود.

انصاری درباره فعالیت های دیگر خود در عرصه موسیقی گفت: کارهای آماده ای برای ضبط و تولید دارم که هنوز برای آنها تصمیمی نگرفته ام اما کارهای مربوط به تازه ترین آلبومم به پایان رسیده و در مرحله انتخاب اسم است که به طور حتم طی هفته های آینده تکلیف آن نیز مشخص می شود.