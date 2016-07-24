آرزوی ۱۹ یتیم شاهرودی برآورده شد

سید جواد رضوی در حاشیه جشن آرزوهای ایتام شاهرودی که شامگاه شنبه برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشن آرزوها با هدف ترویج و گسترش سنت حسنه و اسلامی حمایت از نیازمندان و اکرام ایتام بین عموم جامعه برگزار می شود، افزود: خیرین در این جشن بیش از ۸۰ میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی کردند.

وی ضمن قدرانی از خیرین که کمیته امداد را بهترین راه ارتباطی صدقات و نذورات خود به دست محرومان واقعی تشخیص دادند، افزود: این نهاد با شناسایی ایتام نیازمند و معرفی آنان به خیران، کمکهای حامیان را تجمیع و با رصد مشکلات ایتام این وجوهات را مدیریت کرده و به حساب یتیم واریز می کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان یادآور شد: اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین موجب کاهش تبعات فردی، اجتماعی و اقتصادی فقدان پدر یا مادر در تربیت فرزندان و تعالی خانواده در جامعه می‌شود. .

اکبر شبانزاده مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود نیز در این خصوص با اشاره به اینکه ۵۱۲ نفر از فرزندان یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد در شهرستان قرار دارند، سرانه پرداختی ماهیانه دو هزار و ۶۰۲ حامی طرح اکرام ایتام به ازای هر فرزند را ۱۳۰ هزار تومان و سرانه پرداختی ماهیانه ۴۲۱ حامی طرح محسنین به ازای هر فرزند را ۶۵ هزار تومان عنوان کرد.

گفتنی است دوچرخه، تبلت، تلویزیون و انواع اسباب‌بازی از جمله هدایایی بود که حامیان در جشن آرزوها به ایتام هدیه دادند.