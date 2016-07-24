اراضی منابع طبیعی در منطقه احمد آباد دهرم رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی فارس سید مجتبی ایران محبوب از اجرای حکم قلع و قمع و رفع تصرف نزدیک به ۱۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی منطقه احمد آباد دهرم در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در پی دریافت گزارشات مردمی وگشت بازرسی نیروی یگان حفاظت این اداره در منطقه احمد آباد دهرم به مواردی از تخریب تصرف اراضی ملی برخوردیم که افراد خاطی به کشت بیش از سه هزار اصله درخت مرکبات در اراضی ملی مرتعی و جنگلی اقدام کرده بودند که با توجه به اهمیت موضوع در اسرع وقت اقدام به تشکیل پرونده علیه متصرفین اراضی ملی شد و با همکاری و هماهنگی بسیار مناسب مقامات قضایی شهرستان در کوتاهترین زمان ممکن حکم قلع و قمع اراضی مذکور صادر وبا همکاری نیروی انتظامی به اجرا درآمد.همچنین استخر ذخیره آب احداث شده توسط متصرفان انفال نیز تخریب و تاسیسات ایجاد شده نیز جمع آوری شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فراشبند ضمن هشدار به متصرفان عرصه های منابع طبیعی از مردم خواست تا در صورت مواجهه با هر گونه تخریب و تصرف در اراضی ملی، یگان امداد جنگل و مرتع را با شماره تلفن شبانه روزی ١٥٠٤ مطلع کنند.