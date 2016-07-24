به گزارش خبرگزاری مهر، جلسۀ مشترک دانشگاه خوارزمی و دفتر هماهنگی مراکز علمی و فناوری ریاست جمهوری برای همکاری دوجانبه برگزار شد.

دراین نشست یارمحمد بای با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور که تک محصولی و وابسته به نفت بوده و تاثیر تحریم های سنگین بر اقتصاد کشور، هدف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را، برون رفت از این بحران و تولید و نوآوری و کاستن از سطح و حجم وابستگی ها با کمک نخبگان علمی در سطح مراکز علمی کشور عنوان کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، «سامانۀ هشدار سریع زلزله»، «سامانۀ هشدار سیل» و «فناوری حوزۀ امداد و نجات» را سه اولویت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد.

وی افزود: از شصت و دو حوزۀ توسعۀ فناوری، حوزۀ مخاطرات طبیعی و حوادث انسان ساز و بحث احیای قطب های علمی در اولویت هستند و ۲۱۴ قطب علمی، سرمایه های اصلی کشور به شمار می رود.