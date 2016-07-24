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۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

تجار شرایط خاص ترکیه را در تعاملات خود لحاظ کنند

تجار شرایط خاص ترکیه را در تعاملات خود لحاظ کنند

سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیه‌ای با اشاره به برقراری حالت فوق‌العاده سه ماهه در ترکیه به تجار هشدار داد که شرایط خاص این کشور را در تعاملات تجاری خود لحاظ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیه‌ای با اشاره به برقراری حالت فوق‌العاده سه ماهه در جمهوری ترکیه اعلام کرد: بدینوسیله به فعالان اقتصادی اکیدا توصیه می‌شود به دلیل برقراری حالت فوق‌العاده در جمهوری ترکیه، ضروری است ضمن توجه به اطلاعیه‌های مقامات امنیتی، مقررات خاص این ایام را مدنظر قرار دهند.

ضمنا ضروری است هموطنان به منظور آشنایی با مجموعه قوانین حالت فوق‌العاده، قبل از عزیمت به جمهوری ترکیه از طریق مراجع ذی‌صلاح کسب اطلاع نمایند. حالت فوق‌العاده از روز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ به مدت ۹۰ روز در ترکیه برقرار و قابل تمدید می باشد. رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا پاسخگوی سوالات احتمالی است.

کد مطلب 3721897

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