موسسات و خانه های قرآنی پناهگاه آسیب دیدگان اجتماعی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح یکشنبه در همایش مدیران مؤسسات وتشکل های قرآنی مجری طرح حفظ و مفاهیم سوره مبارکه حجرات بیان کرد: باید خانه ها و موسسات قرآنی به لایه های مختلف اجتماعی جامعه ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: همچنین باید شرایط به گونه ای فراهم شود که مردم و آسیب دیدگان بخشی از نذورات خود را به خانه های قرآن بیاورند.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه آسیب اجتماعی درد مشترک همه دستگاه ها است، افزود: باید هر سال شعاری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی برای موسسات و خانه های قرآن مشخص شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: اگر همه موسسات قرآنی بر اساس شعار تعیین شده فعالیت کنند، تاثیر بسیاری در کاهش آسیب ها دارد.

وی با بیان اینکه باید فزندان تربیت قرآنی شوند، تاکید کرد: همچنین آیه های قرآن باید در متن زندگی خانواده ها وارد شود.

حجت الاسلام لطفیان تفکر در آیات و مفاهیم قرآنی را بسیار ضروری دانست و افزود: اشکال کار ما در این است که به حداقل های قرآنی کفایت می کنیم.

تغییر جدی در رویکرد فعالیت های قرانی انجام شود

وی با بیان اینکه باید تغییری جدی در رویکرد فعالیت های قرآنی انجام شود، اظهار کرد: ما به عنوان متولیان امور قرآنی وظایف سنگینی به عهده داشته که باید به آن ها توجه کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: جامعه ما با آرمان ها و درک لطایف قرآنی فاصله زیادی دارد.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه انجام کار قرآنی ارزش والایی به دنبال دارد، اظهار کرد: در این حوزه استراحت معنایی نداشته و باید پیوسته تلاش کنیم.

وی ادامه داد: موسات قرآنی برنامه مدونی را ترسیم کنند تا با استفاده از آن بتوانیم نقطه انحرافی جامعه را پیدا کنیم.