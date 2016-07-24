باد سیستان زلزله است/ محیط زیست بیشتر فریاد بکشد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی گرد و غبار سیستان و بلوچستان و تالاب هامون گفت: برای من که در دانشگاه، دولت و مجلس حضور داشتهام هنوز این سوال باقی است که سرانجام مسئولان برای توسعه استان سیستان و بلوچستان چقدر زمان نیاز دارند.
احمدعلی کیخا افزود: با گذشت نزدیک به ۴۰ سال ما اینترنت، جاده و بیمارستان به استان بردهایم، اما واقعا رفاه اجتماعی برای مردم حاصل نشده است.
وی با اشاره به بازدید از منطقه پس از وقوع توفان شن ۲۳ و ۲۴ تیرماه تصریح کرد: برخی صحنههایی که در بازدید از منطقه دیدیم، شرایط به نحوی بود که واقعا فکر نمیکنم فرد در هیچ جای دیگر از ایران در این شرایط زندگی کند. اگر در آن طوفان ۱۰ دقیقه بایستید حتی لای دندانهای شما ذرات شن است و در همین وضعیت بچههای استان در شرایطی مشابه بقیه نقاط کشور باید در کنکور شرکت میکردند، بدون آنکه تسهیلاتی برای آنها قائل شده باشند.
کیخا با بیان اینکه در رژیم گذشته به عنوان یک مسئله توسعهای دفتر تثبیت شنها در آنجا وجود داشته و ۱۲ هزار هکتار جنگلکاری را برای تثبیت شن انجام داده بودند تاکید کرد: باد، فرصت و تهدید است، ولی برای تهدید آن هیچ برنامهای وجود ندارد.
وی با اعلام اینکه از محل مواد ۱۰ و ۱۲ [مدیریت بحران] یک ریال در سال ۹۴ به استان ندادند، گفت: من عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین هستم و میبینم که در استان دیگر تخصیص کلان داده شد برای آنکه کیلومترها کمربند سبز شهری احداث شود. آیا سیستان و بلوچستان که ریالی تخصیص نداشته، ذیحق نبوده است.
نماینده زابل تصریح کرد: زلزلهی سیستان باد آن است، اگرچه در ۳۰ ثانیه رخ نمیدهد. انتظار ما از مدیریت بحران و آقای نجار این بود که به سیستان بیایند. صدا و سیما نیز به توفان تهران و خوزستان میپردازد اما به سیستان اشاره هم نمیکند.
معاون پیشین سازمان محیط زیست ادامه داد: دولت باید تفکیک وظیفه کند که وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در این باره چیست. وظیفه این سازمان اکنون تنها رساندن صدای مردم و آلودگی هواست. تخصیص آب، جنگلکاری و تثبیت شن کار سازمان حفاظت محیط زیست نیست. خواهش من از خانم ابتکار این است که سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر همصدا با مردم فریاد بکشد.
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