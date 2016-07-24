بهبود درد قفسه سینه با سلولهای بنیادی خود بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنژین» نوعی درد قفسه سینه است. در این زمان قلب به علت تنگی یا انسداد در عروق قادر به فراهم کردن خون غنی از اکسیژن نیست. اکثر مطالعات، برای سلول درمانی آنژین، تزریق مستقیم سلول ها را به درون عضله قلب و عروق است؛ البته محققان به همراه سلول ها یک ماده کاتالیزور هم تزریق کردند که به ورود و تجمع درست سلول ها در ناحیه درد، کمک می کند.

این کارتوسط دکتر Hadyanto در دانشگاه اندونزی انجام شده است؛ آزمایش اولیه روی ۵۰ بیمار به مدت ۴ روز که فاکتور تحریک کننده ایجاد کلنی های گرانولوسیتی (G-CSF) تزریق شده، نشان داده این فاکتور سبب مهاجرت سلول های بنیادی مغز استخوان به جریان خون می شود. این محققان در روز چهارم، ۳۰ دقیقه بعد از تزریق این فاکتور، خون بیمار را می گیرند و با استفاده از مارکر سطحی CD۳۴ سلول های بنیادی مغز استخوان وارد شده به خون فرد بیمار را به طور خالص جمع آوری کرده و افزایش می دهند و بعد به فرد بیمار تزریق می کنند.

چهار هفته پس از دریافت درمان، بیماران علائم مربوط به آنژین آنها به طور قابل توجهی کمتر شده و آنها قادر به انجام ورزش با شدت بالاتر و برای یک مدت زمان طولانی تر شدند.

همچنین در بسیاری از بیماران گزارش کمتر شدن دردهای عضلانی نواحی پشت یا پاهای آنها نیز گزارش شده است و همین دردها هم می تواند با استامینوفن اداره شود. درواقع این روش تزریق فاکتورجمع کننده سلول های بنیادی، به طور غیرمستقیم به باز تر شدن عروق تنگ شده اطراف قلب نیز کمک می کند.

محدودیت های این مطالعه شامل کم بودن تعداد بیماران و عدم وجود یک گروه کنترل است و از آنجا که هیچ گروه شاهد مورد استفاده قرار نگرفته خیلی این روش قابل استناد نیست، اگر چه این درمان در حال حاضر مورد استفاده در درمان برخی سرطان ها، مولتیپل میلوما و لنفوما قرار میگیرد ولی لازم است برای درمان درد های قفسه سینه بررسی های بیشتری روی آن انجام شود.

استفاده از سلول های بنیادی مغز استخوان یک درمان غیر جراحی برای بیماران مبتلا به درد آنژین و قفسه سینه است که میزان بهبودی این دوعضو را طی درمان می توان دنبال کرد؛ نتیجه اولیه این تحقیقات درجلسات قلب و عروق انجمن علمی آمریکا درسال ۲۰۱۶ ارائه شده است.