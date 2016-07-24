۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰

رئیس پارلمان ایتالیا:

باید پذیرای پناهجویان ترکیه باشیم

رئیس پارلمان ایتالیا با اشاره به کودتای نافرجام در ترکیه اظهار داشت که باید آماده پذیرش پناهجویان ترک باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «لائورا بولدرینی» رئیس پارلمان ایتالیا در سخنانی در صحن پارلمان این کشور اظهار داشت: توافقنامه ژنو این اختیار را داده است تا افرادی که در جامعه ای از آزادی های فردی برخوردار نیستند درخواست پناهندگی اعلام کنند و این امر می تواند شامل شهروندان ترکیه ای نیز شود.

وی همچنین با ابراز همدردی با دولت ترکیه بر سر رویدادهای اخیر این کشور افزود: باید به این نکته اذعان داشت که اوضاع جاری و حاکم در ترکیه با آنچه قانون است تناقض دارد.

رئیس پارلمان ایتالیا با منع اتحادیه اروپا از ارائه هر گونه امتیاز دهی به ترکیه تصریح کرد: دولت ترکیه به هنگام وقوع کودتای مدنی باید بداند که برخی از چارچوب های کنونی خود را باید تغییر دهد.

شقایق لامع زاده

