باید پذیرای پناهجویان ترکیه باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «لائورا بولدرینی» رئیس پارلمان ایتالیا در سخنانی در صحن پارلمان این کشور اظهار داشت: توافقنامه ژنو این اختیار را داده است تا افرادی که در جامعه ای از آزادی های فردی برخوردار نیستند درخواست پناهندگی اعلام کنند و این امر می تواند شامل شهروندان ترکیه ای نیز شود.

وی همچنین با ابراز همدردی با دولت ترکیه بر سر رویدادهای اخیر این کشور افزود: باید به این نکته اذعان داشت که اوضاع جاری و حاکم در ترکیه با آنچه قانون است تناقض دارد.

رئیس پارلمان ایتالیا با منع اتحادیه اروپا از ارائه هر گونه امتیاز دهی به ترکیه تصریح کرد: دولت ترکیه به هنگام وقوع کودتای مدنی باید بداند که برخی از چارچوب های کنونی خود را باید تغییر دهد.