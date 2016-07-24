به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری نماینده ادوار مجلس در رابطه با تشکیل گروه های ضد نظامی در منطقه در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو اظهار داشت: حامیان گروهک های تروریستی، مسئولان و کشورهایی فراتر از قدرت منطقه ای هستند.

وی در برنامه "بدون خط خوردگی" بیان کرد: ما از گذشته این گروه های ضد انقلابی را می شناسیم. و تسلط کامل بر روی شگرد کارها و برنامه ها و اهداف آنان داریم و می توانیم به راحتی تشخیص بدهیم که پشت این ماجراها چه کسانی هستند و در چه راستایی تلاش می کنند.

کوثری ادامه داد: آن ها به دنبال این هستند تا علاوه بر منطقه ایران نیز دچار چند گانگی و ناامنی بشود تا از آن وضعیت برای رسیدن به هدف خود که چیزی جز ساقط و سرکوب کردن اهداف و آرمان های انقلاب و نظام اسلامی نیست، بهره مند شوند.

وی افزود: ماهم سیاست آمریکا و اسرائیل و هم پول عربستان را می شناسیم و می دانیم که باهمراهی پول و قدرت این سه مجموعه چه می تواند بکند اما نکته ای که قابل ذکر و با اهمیت است ناآگاهی و ناپختگی نیروهایی است که در این راستا فعالیت می کنند و حمایت های بیهوده ای است که از این نیروها می شود اما دریغ از یک درصد نتیجه مثبت و کارساز.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه هنوز قدرت های استکبار ستیز منطقه بر سرکوب کردن انقلاب و آرمان ها ی آن اصرار داشته و در همین راه تلاش می کنند عنوان کرد: ایران در منطقه در مقابل زورگویان و ظالمین می ایستدو به مظلومان و مظلومین کمک می کند و هیچ گونه ادعایی در این زمینه ندارد چرا که ملت ها به دنبال حقیقتی هستند که به عینه آن را ببینند و آنان هم این مساله را با چشم خود دیده اند.

وی در پایان گفت: ملت ها و کشورهای منطقه نسبت به برنامه های ایران در خصوص مظلوم و ظالمان اطمینان خاطر دارند و می دانند که تحت هیچ شرایطی حق کسی پایمال نشده و هرکه در این راستا کاری انجام داده باشد قطعا پاسخش را دریافت خواهد کرد.