به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حامد طراحی به تشریح جزئیات ویژه‌برنامه پیک کتاب پرداخت و گفت: پیک کتاب یکی از خدمات جدید سازمان فرهنگی هنری است که به شهروندان ارائه می‌شود. در این طرح شما از منزل می‌توانید در کتاب‌های کتابخانه محل سکونتتان جست‌وجو کنید و کتاب مورد نظر را درب منزل تحویل بگیرید و پس از مطالعه با کتابخانه تماس می‌گیرید تا کتاب را از شما دریافت کنند و به کتابخانه برگردانند.

مدیر امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری افزود: البته این امکان در حال حاضر فقط برای اعضای ویژه کتابخانه‌ها وجود دارد، یعنی اعضایی که فعالیت‌های کتابخانه‌ای بیشتری دارند. این اعضا توسط خود کتابخانه‌ها تعیین می‌شوند و طرح در تمامی مناطق ۲۲ گانه اجرایی می‌شود.

طراحی درباره اهداف برگزاری پیک کتاب گفت: تسهیل‌گری در امور فرهنگی یکی از ارکان کار سازمان فرهنگی هنری است. چنین کارهایی باعث می‌شود مخاطب تشویق شود و کتاب هم به آسانی در دسترس او قرار گیرد. پیش از این امکان مشاهده عناوین کتاب‌ها در سایت و مراجعه به کتابخانه و دریافت کتاب از آن وجود داشت، اما با پیک کتاب می‌خواهیم قابلیت دریافت کتاب در منازل را هم فراهم کنیم.

شهروندان علاقه‌مند به کتاب می‌توانند برای اطلاع از چگونگی اجرای این برنامه در محل سکونتشان به بیش از ۳۰۰کتابخانه متعلق به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مراجعه کنند.