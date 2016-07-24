افزایش همکاریهای امنیتی-دفاعی افغانستان و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بخدی»، «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان، در سفری چهار روزه و به دعوت «نیکلای پاتروشف» همتای روس خود وارد مسکو، پایتخت روسیه شد.

وی در این سفر با همتای روس خود دیدار و در مورد کمک و همکاری روسیه به نیروهای امنیتی افغانستان با وی به مذاکراه خواهد نشست.

خرید بالگردهای MI۱۷ و MI۳۵ از روسیه، تامین امکانات لازم جهت ترمیم تجهیزات نیروهای هوایی افغانستان، از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار خواهد بود.

اتمر همچنین در جریان این سفر با وزیر امور خارجه و وزیر کشور روسیه نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت.

دولت افغانستان معتقد است که سرکوب تهدیدات مشترک، مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیازمند همکاری مشترک افغانستان و روسیه است.