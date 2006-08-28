سهم دولت در انبوه سازي مسكن بسيار ناچيز است

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد ، محمد پژمان درمراسم افتتاح پروژه مسكوني يك هزار واحد مسكوني در شهر مشهد و در جمع خبر نگاران افزود: هدف از انبوه سازي مسكن ساخت مسكن براي اقشار كم درآمد و دهك‌هاي پائين جامعه است .

وي با بيان ضرورت حمايت از انبوه سازان توسط بخش هاي دولتي گفت : با افزايش توان مالي انبوه سازان كشور كيفيت ساخت و ساز و توليد مسكن در كشور ارتقاء خواهد يافت و زمان زيادي صرف ساخت پروژه هاي مسكن نخواهد شد .

معاون عمران استانداي خراسان رضوي ادامه داد : همانگونه كه از طرحهاي ليزينگ در بخش خودرو استفاده كرديم مي توان براي بهبود شرايط بخش مسكن از ليزينگ مسكن نيز استفاده كرد به گونه اي كه خريداران با پرداخت 20 درصد بهاي مسكن بتوانند مسكن مورد نياز خود را تهيه كنند و مابقي را در اقساط بلند مدت پرداخت نمايند .

پژمان با اشاره به اينكه بخش هاي خدمات انبوه سازي تاكنون ضعيف عمل كرده اند گفت : تمام تلاش دست اندركاران ساخت وساز كشور اين است كه بخش هاي خدمات مسكن از قبيل آب ، برق ، گاز و راه سازي را فعال شوند .