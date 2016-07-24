به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش دمای هوا و ثبت رکوردهای جدید در ساعات پیک مصرف برق، دور جدید خاموشی‌های منطقه‌ای در نقاط مختلف تهران از روز دو روز گذشته جمعه اول مرداد ماه کلید خورده است.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر برقی مناطقی مختلف از تهران همچون محدوده هفت تیر، خیابان سهروردی، پاسداران و میدان هروی، فرجام و رسالت، مهرآباد و بخش‌هایی از خیابان آزادی، نازی آباد و ... دارای قطعی برق بین ۴۵ دقیقه تا یک ساعت و ۳۰ دقیقه بوده است.

به عبارت دیگر مطابق با گزارش‌های مردمی با افزایش مصارف در ساعات پیک خاموشی‌ها به صورت پراکنده در تمامی مناطق شمال، شرق، غرب، مرکز و جنوب تهران و برخی از شهرهای همجوار همچون رودهن و دماوند ایجاد شده است.

اوج قطعی‌های پراکنده برق در ساعات پیک مصرف از محدوده ساعت ۱۴ تا ۱۸ بعد از ظهر بوده به طوری که با افزایش پی در پی مصارف در ساعات و کاهش ذخیره نیروگاهی و افت شدید در سطح شبکه توزیع و فوق توزیع تهران این خاموشی‌ها به وقوع پیوسته است.

آمارهای رسمی منتشر شده از سوی توانیر نشان می‌دهد در طول یک هفته منتهی به اول مرداد ماه، هشت بار ارقام بیش از ۵۰ هزار مگاوات به عنوان پیک مصرف در دیسپاچینگ به ثبت رسیده است.

براساس آمارهای هواشناسی هفته گذشته( ۲۶ تیر تا اول مرداد) گرمترین هفته سال جاری رقم خورد و البته بیشترین میزان مصرف نیز تاکنون به ثبت رسید. در این هفته چهارشنبه ۳۰ تیر ماه اوج مصرف برق به ۵۲ هزار و ۶۹۲ مگاوات رسید که بیشترین میزان مصرف در تاریخ صنعت برق به شمار می رود.

در حقیقت در طول یک هفته منتهی به اول مرداد ماه، هشت بار ارقام بیش از ۵۰ هزار مگاوات به عنوان پیک مصرف در دیسپاچینگ به ثبت رسید. ابتدا در روز شنبه هفته گذشته این رقم به ۵۰ هزار و ۲۳۵ مگاوات رسید و سپس در روز یکشنبه ۵۱ هزار و ۲۲۴ مگاوات به ثبت رسید و در روز دوشنبه ۵۰ هزار و ۸۰۸ مگاوات عبور کرد.

اما این روند درهمین جا متوقف نشد و در روز سه شنبه هفته گذشته دوباره مصرف برق از مرز ۵۰ هزار مگاوات فراتر رفت به طوری‌که ابتدا در ساعت بین ۱۴ تا ۱۵ اوج مصرف برق به ۵۲۳۷۰ مگاوات رسید و سپس در ساعت ۲۱ نیز دوباره مصرف رقم ۵۰ هزار و ۳۵۷ مگاوات را تجربه کرد که البته روند کاهش مصرف برق در شب هنگام را نسبت به روز نشان می‌داد.

درنهایت روز چهارشنبه هفته گذشته ۳۱ تیر ماه مصرف به اوج خود رسید و رقم ۵۲ هزار و ۶۹۲ مگاوات به ثبت رسید. مصرف برق اما برای دومین بار هم تا بعد از ظهر پنجشنبه اول مرداد ماه از مرز ۵۰ هزار مگاوات عبور کرد و پس از آن بود که روند کاهشی دما همزمان با تعطیلی مراکز اداری آغاز شد و درنهایت اوج مصرف برق جمعه ۱ مرداد ماه روی رقم بیش از ۴۷ هزار مگاوات متوقف شد.

در مجموع به روایت گزارش‌های آماری مجموعه وزارت نیرو پیک مصرف برق در هفته گذشته نسبت به هفته مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین اوج مصرف برق در هفته منتهی به یک مرداد ماه نسبت به هفته پیش از آن(منتهی به ۲۵ تیرماه) ۶.۷ درصد افزایش داشته است.

در همین حال آرش کردی مدیرعامل توانیر عبور پیک مصرف برق از مرز ۵۰ هزارمگاوات را، ورود به منطقه قرمزعنوان کرده و تصریح کرده است: این به معنای افزایش ریسک شبکه برق است.