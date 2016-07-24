  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

چهارم مردادماه؛

یادواره رهبر قیام سربداران در نیشابور برگزار می‌شود

یادواره رهبر قیام سربداران در نیشابور برگزار می‌شود

نیشابور ـ رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور از برگزاری نخستین یادواره شیخ حسن جوری، رهبر قیام سربداران در این شهرستان خبر داد.

 مهدی کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار کرد: این یادواره با هدف بزرگداشت یاد عالم مبارز «شیخ حسن جوری» چهارم مرداد ماه ۹۵ در زادگاه این روحانی مبارز برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: روستای جوری با توجه به اینکه محل تولد شیخ حسن جوری است یک مکان گردشگری محسوب می شود و دارای ظرفیت‌های فراوانی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور بیان کرد: دهیاری‌ها و شوراها نوک پیکان طرح گردشگری شهرستان هستند و باید به یک جمع‌بندی برسند که می‌توانند در کنار دامداری و یا کشاورزی، از بحث گردشگری نیز بهره‌مند شوند.

کوثری افزود: این یادواره به همت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور و با همکاری فرمانداری، بخشداری مرکزی، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دوستداران میراث فرهنگی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3721979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها