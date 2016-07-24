مهدی کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار کرد: این یادواره با هدف بزرگداشت یاد عالم مبارز «شیخ حسن جوری» چهارم مرداد ماه ۹۵ در زادگاه این روحانی مبارز برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: روستای جوری با توجه به اینکه محل تولد شیخ حسن جوری است یک مکان گردشگری محسوب می شود و دارای ظرفیت‌های فراوانی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور بیان کرد: دهیاری‌ها و شوراها نوک پیکان طرح گردشگری شهرستان هستند و باید به یک جمع‌بندی برسند که می‌توانند در کنار دامداری و یا کشاورزی، از بحث گردشگری نیز بهره‌مند شوند.

کوثری افزود: این یادواره به همت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور و با همکاری فرمانداری، بخشداری مرکزی، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دوستداران میراث فرهنگی برگزار می‌شود.