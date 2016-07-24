رقابت های هندبال منطقه دو نوجوانان کشور در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها با شرکت تیم های سامنات، نیروی زمینی و شهر قدس از تهران، هیئت هندبال قزوین، البرز، قم و آستارا در قزوین برگزار می شود.

این رقابت ها از امروز تا چهارشنبه در خانه هندبال قزوین ادامه دارد و دو تیم برتر به مرحله دوم این رقابت ها راه پیدا می کنند.

مجمع انتخابات هیئت اسکی فردا برگزار می شود

این مجمع فردا با حضور رئیس فدراسیون اسکی و خانواده این رشته ورزشی در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می شود.

بهشتیان و عطایی دو کاندید این مجمع هستند.

تیم تکواندو دختران استان در رقابت های قهرمانی کشور

تیم استان با ترکیب کامل در رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان به روی شیاپچانگ می روند.

این رقابت ها از امروز به مدت دو روز به میزبانی خانه تکواندو برگزار می‌شود.

فاطمه صفر پور مربی قزوینی هم به عنوان عضو کمیته فنی بر رقابت تکواندوکاران نظارت می کند.

چهارمین جشنواره پویندگان دانش برگزار شد

این همایش در دو بخش قایقرانی و غواصی با شرکت بیش از ۷۵ خانم و آقا به مدت ۲ روز برگزار شد.

جشنواره با هدف شناساندن هیئت قایقرانی استان و برگزاری تمینات اردویی برپا شد.

دریاچه اوان محل برگزاری این جشنواره ورزشی بود.