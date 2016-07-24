افزایش تعداد پزشکان متخصص لرستان با اجرای طرح تحول سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آسترکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون ۴۴۵ پزشک متخصص در استان به مردم خدمات‌دهی می‌کنند.

وی عنوان کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت، تحولی جدی در نظام سلامت استان به وجود آمد به گونه‌ای که در مجموع بالغ بر هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال از اعتبارات محل هدفمندسازی یارانه‌ها تا آخر اسفند ۱۳۹۴ در مرحله شانزدهم برای اجرای این برنامه به لرستان اختصاص یافت و با دگرگون کردن ساختار بهداشت و درمان، یک نظام سلامت عدالت‌ محور در استان شکل گرفت.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های کلان طرح تحول نظام سلامت، کاهش پرداخت هزینه بیماران است تا بدون نگرانی‌های مالی فقط به دنبال بازیافتن سلامت خود باشند، به طوریکه با اجرای این برنامه شاهد رضایت‌مندی ۸۰ درصدی مردم لرستان در حوزه سلامت هستیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: تعداد کل پزشکان متخصص در سال ۹۲، ۳۶۵ نفر بودند که این تعداد پس از طرح تحول نظام سلامت در سال ۹۵، به ۴۴۵ نفر رسیدند و این در حالیست که تعداد پزشکان متخصص تمام وقت مشغول به کار در بیمارستان‌های دولتی ۲۰ نفر بودند.

آسترکی افزود: با شروع برنامه تحول نظام سلامت و با حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم که از ابتدای خرداد ماه ۹۳ اجرایی شده با بیش از ۲۹۳ پزشک متخصص و عمومی به صورت تمام وقت جغرافیایی قرارداد منعقد شده است.

وی گفت: در بسته حمایتی دیگری هم با ایجاد پاویون‌های مناسب برای اقامت متخصصان مقیم هم اکنون ۴۵ پزشک متخصص به صورت مقیم انجام وظیفه می‌کنند.