۱۸۹واحد تولیدی شاهرود مشمول استفاده از تسهیلات شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تولایی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته صنعت و معدن شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن اشاره به روند ثبت نام واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب، بیان داشت: پس از ابلاغ هیئت وزیران در ارتباط با رفع موانع واحدهای تولیدی این سامانه برای ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی اخذ تسهیلات در شاهرود نیز فعال شد تا از طریق آن بتوانیم واحدهای تولیدی که با مشکل نقدینگی مواجه و در آستانه تعطیلی قرار دارند را حمایت کنیم.

وی با اشاره به شرایط اخذ این تسهیلات، افزود: شرایط اخذ تسهیلات برای این واحدهای تولیدی شامل ۱۸درصد سود است که پنج درصد آن را دولت پرداخت می کند.

دبیر کمیته صنعت و معدن و تجارت شاهرود همچنین با بیان اینکه در سطح شهرستان تاکنون۹۳واحد برای اخذ تسهیلات ثبت نام که از این تعداد ۷۱واحد دارای پروانه بهره برداری برای سرمایه در گردش هستند، گفت: از بین این شرکت ها تا کنون کار کارشناسی برای ۲۲واحد انجام و شرایط این واحدها در کمیته فرعی ستاد رفع موانع تولید به میزبانی استانداری سمنان بررسی شده است که در نهایت این نشست ها برای واحدهای تولیدی مذکور تخصیص ۴۰میلیارد تومان تسهیلات را به همراه داشت.

تولایی با بیان اینکه تاکنون سه واحد تولیدی در شاهرود از این تسهیلات استفاده کرده اند، افزود: ۴۲واحد دارای پروانه بهره برداری برای سرمایه در گردش که بالای ۶۰درصد پیشرفت داشتند نیز در دستور کار سامانه بهین یاب قرار دارند.

وی ادامه داد: برای رفع موانع تولید در سطح شهرستان ۶۸ الی ۷۰ واحد به علت رکود اقتصادی دارای استثناء بوده که در اولویت اول برای اخذ تسهیلات قرار ندارند.

دبیر کمیته صنعت و معدن و تجارت شاهرود تصریح کرد: صنایع و فراورده های نفتی شامل قیر، روغن سوخته و هیدروکربن، مصالح ساختمانی شامل آجر، گچ و سیمان و کودهای میکرو، ماکرو و کود پتاس از جمله واحدهایی هستند که در اولویت اخذ تسهیلات قرار ندارند و در این بین ۱۸۹ واحد مشمول استفاده از تسهیلات هستند و ۵۰درصد آنها در سامانه ثبت نام کرده اند و ما برآنیم تا با آگاهی رسانی مجدد به واحدها مابقی صنایع را نیز تا پایان سال جاری در این سامانه ثبت نام کنیم.