العالم نوشت: مرد ترکیه ای پس از سکته قلبی به بیمارستانی درآنکارا منتقل شد و با از کارافتادگی کامل قلب در مرکز درمانی تمام امیدها برای احیاء او به یاس تبدیل شد، اما پزشکان توانستند وی را با یخ به زندگی بازگردانند.

پزشکان که با ابزار مختلف نتوانستند نبض این بیمار را به کار بیاندازند، به شیوه ای جدید که در بیمارستان های انگلیس مورد استفاده قرارمی گیرد، درجه حرارت بدن وی را به ۳۰ درجه رساندند تا آثار کمبود اکسیژن را در بدنش کاهش دهند و به همین دلیل، مرد را در داخل حمامی از یخ گذاشتند.

بعد از این وضعیت، دوباره قلب مرد به کار افتاد و پزشکان به مدت ۲۴ ساعت وی را در دستگاه های دقیق گذاشتند و این امر موجب خوشحالی خانواده اش شد؛ ولی این شادمانی خیلی طول نکشید، زیرا این مرد بخشی از حافظه اش را از دست داد و نتوانست خانواده اش را به یاد آورد.

با تلاش چند ماهه خانواده مرد ترکیه ای ، او بخشی از حافظه اش را به دست آورده و زن ۳۹ ساله او همچنان با نشان دادن عکس ها و یادآوری خاطرات تلاش می کند تا همسرش بقیه حافظه اش را بازیابی کند.