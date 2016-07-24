۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

بانک مرکزی اعلام کرد؛

افزایش نقدینگی به ۱۰۳۸ تریلیون تومان

بانک مرکزی رشد نقدینگی در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۲۹.۷ درصد و رقم آن را هزار و ۳۸ تریلیون و ۵۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: حجم کل نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه امسال با ۲.۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته و رشد ۲۹.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل به یک‌هزار و ۳۸ تریلیون و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

بر پایه این گزارش، رشد شبه‌ پول در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۳۲.۲ درصد و در ۲ ماهه اول امسال میزان رشد ۳.۴ درصد بود. همچنین حجم شبه‌ پول در پایان اردیبهشت ماه ۹۱۰ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

حجم پول نیز در دو ماهه امسال ۶.۷ درصد کاهش یافته اما در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. در عین حال، حجم کل پول در تاریخ مورد گزارش ۱۲۷ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد حجم اسکناس و مسکوک در اردیبهشت ماه ۳۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۴ درصد کاهش و نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل ۱۴.۸ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 3722005

