شهرداری زنجان وجدال با رکود/ به سخنان معاون استاندار انتقاد داریم

خبرگزاری مهر-گروه استانها: پروژه بزرگ سبزه میدان بی شک بزرگ ترین پروژه شهری زنجان است که با جدیت مدیریت شهری و مسئولان استانی در دولت تدبیر امید کلید خورد اما در همان ابتدا دچار یک گره بزرگ شد و کلاف بی سرو ته سبزمیدان در آغاز بهم تنیده شد.

طرح سبزه میدان بیش از دو دهه جزو برنامه های اولویت دار مدیریت شهری در زنجان بوده که تاکنون بیش از ۶ هکتار تملک در فضای تعریف شده آن صورت گرفته است.

هسته مرکزی شهر زنجان روزانه تعداد کثیری از همشهریان زنجانی را برای خرید و انجام کارهای روزمره جذب می کند اما دریغ از فضای شهری تاثیرگذار برای گذران اوقات فراغت و تجمعات اجتماعی و فرهنگی در آن که همواره احساس شده اما به نقطه مطلوب برای پاسخگویی به این نیاز رسیده نشده است.

با اجرایی شدن پروژه سبزه میدان قطعا این کاستی ها برطرف خواهد شد و تاثیرات اقتصادی، گردشگری، اجتماعی، فرهنگی و معماری و شهرسازی آن بسیار پررنگ خواهد بود.

ورود مدیران بومی به زنجان عزم جدی برای پیشبرد امور این پروژه را موجب شد اما اتفاقی که شاید از روی ناآگاهی از وضعیت شرکت کهن دژ از طرف مسئولان استانی و شهری بود سبب توقف عملیات اجرایی و بدعهدی این شرکت در انجام تعهدات خود شد.

این شرکت با توجه به نبود توان مالی مناسب و برخی مسائل دیگر بعد از گذشت بیش از یک سال توقف در عملیات اجرایی پروژه را موجب شد و قطعا مردم زنجان از این بدعهدی نخواهند گذشت با این حال مسئولان استانی و مدیریت شهری زنجان با ارائه راهکارهای عملیاتی تلاش برای پیشبرد اهداف این پروژه را در دستور کار قرار دادند اما شبهات و سوالات زیادی نیز در خصوص ادامه روند فعلی پروژه مطرح بود.

در این راستا برای بررسی ابعاد مختلف این پروژه، میزگرد بررسی «روند اجرایی پروژه سبزمیدان» با حضور حبیب الله ملایی یگانه شهردار زنجان و سعید امیدی رئیس شورای شهر زنجان در دفتر خبرگزاری مهر برگزار شد.

این میزگرد با سخنان حبیب ملائی یگانه، شهردار زنجان در خصوص اقدامات صورت گرفته طی سال های گذشته برای پروژه سبزه میدان آغاز شد. جدیت مدیریت شهری و مسئولان استان برای ورود به پروژه، برگزاری فراخوان برای ورود سرمایه گذار، برگزاری مسابقه طراحی بین شرکت های مشاور برتر کشور، برگزیده شدن طرح برتر توسط هیئت داوران که ازاساتید برتر کشور بودند تا ورود شرکت کهن دژ به پروژه و بروز برخی مشکلات با این شرکت تا فسخ قرارداد با این شرکت فرایندی بود که به طور خلاصه به آن پرداخته شد.

به هیچ وجه اجاره نخواهیم داد سرنوشت پروژه مهم سبزه میدان به مسائل دیگر گره زده شود حبیب ملائی یگانه، شهردار زنجان در پاسخ به موارد طرح شده در خصوص مسائل حقوقی خلع ید پروژه سبزه میدان اظهار داشت: کارشناسان فنی و حقوقی شهرداری با تسلط لازم امور را بررسی و دنبال می کنند و به هیچ وجه اجاره نخواهیم داد سرنوشت پروژه مهم سبزه میدان به مسائل دیگر گره زده شود.

وی با بیان اینکه این پروژه برای مردم شهر اهمیت زیادی دارد، افزود: در خصوص تسریع عملیات اجرایی برای این پروژه زمان زیادی صرف شده و با جدیت و توان لازم امور را پیش خواهیم برد.

یگانه از آسیب شناسی پروژه در بازه زمانی تعلیق پروژه توسط شرکت کهن دژ خبر داد و گفت: بعد از بروز مشکلات با این شرکت، آسیب شناسی در خصوص وضعیت فعلی پروژه، وضعیت اقتصادی کشور و استان و نحوه پیشبرد امور صورت گرفت. برخی اعتقاد داشتند بایستی زودتر تکلیف قرارداد با شرکت کهن دژ مشخص می شد که عملا باید بازه زمانی قید شده در قرارداد رعایت می شد. به همین دلیل تا زمان مقرر صبر کردیم و با رعایت مسائل قانونی اقدامات لازم صورت گرفت.

شهردار زنجان با بیان اینکه در برآورد نهایی مبلغ تملک املاک ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، افزود: در شرایط رکود اقتصادی فعلی و واقعیت های پروژه پیدا کردن سرمایه گذار عملی نبود و تصمیم بر این شد تا پروژه به صورت پیمانکاری ادامه یابد.

در پروژه سبزه میدان دنبال تجاری سازی نیستیم بلکه تلاش می کنیم هویت و مرکز شهر را احیاء کرده تا شهروندان به داشتن آن افتخار کنند یگانه تاکید کرد: در پروژه سبزه میدان دنبال تجاری سازی نیستیم بلکه تلاش می کنیم هویت و مرکز شهر را احیاء کرده تا شهروندان به داشتن آن افتخار کنند.

وی شرایط فعلی رکود در بخش ساخت و ساز را یادآور شد و تاکید کرد: در این شرایط اجرایی کردن پروژه مهم و بزرگی همچون سبزه میدان بسیار دشوار است. با این حال همه توجیهات فنی- اقتصادی پروژه مطالعه شده و توان اتمام پروژه در شهرداری زنجان وجود دارد.

یگانه با بیان اینکه تصمیم گرفته شد از فضاهای تملک شده و در اختیار نسبت به آغاز عملیات اجرایی اقدام کنیم، افزود ۶.۵ هکتار از زمین های آزاد شده را در اختیار داریم و فاز نخست پروژه نیز دقیقا مجاور سبزه میدان قدیمی است که عملیات خاکبرداری در آن آغاز شده است.

شهرداری زنجان ارزش این میزان تملک، را ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: این میزان اعتبار سرمایه اجتماعی و مالی شهروندان زنجانی است. در واقع هر شهروند زنجان سهم یک میلیون تومانی از این زمین های تملک شده دارد.

یگانه ادامه داد: این سرمایه در حال حاضر به حال خود رها شده بود که تصمیم گرفتیم عملیات اجرایی را از همان نقاط آغاز کنیم و به مرور به جلو حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: ۵۰۰ میلیون تومان نیز برای تهیه نقشه های اجرایی فاز اول پروژه به مهندسی مشاور ایجاد که برنده مسابقه طراحی نیز بوده است داده خواهد شد. تلاش برای استفاده حداکثری از فصل کاری صورت می گیرد.

یگانه عملیات خاکبرداری را زمانبر عنوان کرد و گفت: این عملیات در کوتاه ترین زمان ممکن آغاز شد و با یک لایحه ۸۰۰ میلیون تومانی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار شد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهادی انقلابی و توانمند و دارای ماشین آلات مناسب برای انجام این عملیات خاکبرداری است.

شهردار زنجان ابعاد مختلف تامین مالی پروژه را بدون ایراد عنوان کرد و اظهار داشت: شهرداری زنجان طی سال های اخیر هیچ اقدامی برای از دست دادن زمین ها خود نکرده و از آن ها در جهت توسعه شهر استفاده کرده است. امروز این سرمایه های شهرداری به کمک مردم شهر خواهد آمد تا برای ایجاد یک فضای مهم شهری بهره گیری شوند.

یگانه به فاز نخست اجرایی پروژه سبزمیدان اشاره کرد و گفت: فاز نخست دارای ۷۵ هزار مترمربع مساحت و با کاربری های مشاعی، تجاری و فرهنگی است. این کاربری ها بر اساس نقشه های فاز صفر پروژه بوده و احتمال تغییراتی در تهیه نقشه های اولیه است.

شهردار زنجان از جانمایی ۴۰ هزار مترمربع پارکینگ خبر داد و گفت: تلاش شده فضاهای تجاری در کمترین میزان پیش بینی شود تا کارکرد میدان شهری زیر سوال نرود. در این خصوص توجیه فنی از مشاور درخواست شده که تهیه و ارسال شده است.

وی تامین نقدینگی پروژه را به دو صورت نقدی و تهاتری عنوان کرد و اظهار داشت: تهاتر زمین های شهرداری و همچنین تهاتر فضاهای تجاری داخل پروژه در دستور کار قرار خواهد داشت.در تامین نقدی نیز استفاده از تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت در برنامه گنجانده شده است.

یگانه با بیان اینکه شهرداری زنجان عزم جدی برای تعیین تکلیف پروژه دارد، افزود: توان لازم برای عملیاتی کردن پروژه را داریم و با جدیت نسبت به پیشبرد اهداف پروژه اقدام خواهیم کرد.

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در این میزگرد با بیان اینکه عملیاتی شدن پروژه سبزه میدان تاثیرگذاری مختلفی برای شهر زنجان خواهد داشت، گفت: پروژه سبزه میدان تاثیرات زیادی در حوزه گردشگری، اقتصاد شهری و فعال سازی بازار خواهد داشت. این پروژه برای شهر زنجان راهبردی بوده و اهمیت اجرای آن بسیار زیاد است.

اقدامات شرکت کهن دژ جفا به مردم شهر زنجان بود

سعید امیدی ضرورت نگاه متعصبانه به پروژه سبزمیدان را مورد تاکید قرار داد و گفت: آنچه که امروز در خصوص این پروژه اهمیت دارد این است که باید با جدیت و تعامل کارها پیش رفته و از هیچ تلاشی برای پیشرفت پروژه دریغ نشود.

به سخنان معاون عمرانی استاندار زنجان انتقاد جدی داریم و در نشست آتی در خصوص آن سخن خواهیم گفت امیدی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات معاون عمرانی استاندار در خصوص مواضع برخی اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص پروژه سبزه میدان، اظهار داشت: به سخنان معاون عمرانی استاندار زنجان انتقاد جدی داریم و در نشست آتی در خصوص آن سخن خواهیم گفت.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه اقدامات شرکت کهن دژ جفا به مردم شهر زنجان بود، اظهار داشت: مدیران ارشد این شرکت از وضعیت و مشکلات آن باخبر بودند و نباید زیرتعهدات این پروژه می رفتند. موضع گرفته شده توسط مدیران شرکت قابل نقد بوده و قطعا این اقدامات جفا به شهر زنجان بود که نباید در شهر دیگر تکرار شود. همچنین قرارداد این شرکت با شهرداری روند حقوقی خود را دنبال خواهد کرد.

وی شورای اسلامی شهر زنجان را در خصوص این پروژه مسئول دانست و تاکید کرد: جلسات متعددی در خصوص این پروژه برگزار شده و همه اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص ابعاد مختلف آن با جدیت ورود کردند. در شرایط فعلی نیز شورا با جدیت به دنبال پیشبرد اهداف این پروژه است.

امیدی با بیان اینکه پروژه نسبت به شرایط گذشته متفاوت دنبال خواهد شد، افزود: پروژه به دلیل حجم اعتبارات بالا و بزرگ مقیاس بودن به چند فاز تقسیم شده و عملیات اجرایی آن در فازهای مختلف پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان روند اجرایی پروژه سبزه میدان را دارای سه فاز عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای پروژه سبزه میدان در سه فاز برای سهولت عملیات اجرایی است. در فاز نخست نیز برآورد شده که ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد. تامین این هزینه از تهاتر و بخشی نیز تامین نقدی خواهد بود.

امیدی در پاسخ به این سوال که تامین نقدی و تهاتر برابری هزینه های اجرایی را می دهد یا خیر، خاطر نشان کرد: برآوردهایی در این خصوص صورت گرفته و با همکاری مسئولان مربوطه زمین های شهرداری ارتقای درجه پیدا کردند و ارزش افزوده لازم برای برخی زمین شهرداری ایجاد شده است. این ارزش افزوده موجب می شود تا تامین هزینه ها به خوبی صورت گیرد.

امیدی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی فضای تجاری نیز در خود پروژه سبزه میدان تامین خواهد شد، افزود: با فروش و تهاتر این فضاهای تجاری هزینه های دیگر در این پروژه تامین می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به لوایح اخیر در خصوص پروژه سبزه میدان اشاره کرد و اظهار داشت: در خرداد سال جاری سه لایحه در خصوص پروژه سبزه میدان از طرف شهرداری به شورا واصل شده است. لایحه نخست در خصوص طراحی پروژه با شرکت مشاور و دیگری در خصوص عملیات خاکبرداری پروژه بود. سومین لایحه که اهمیت زیادی هم داشت در خصوص واگذاری پروژه به صورت پیمانکاری از طریق مزایده بود.

وی ادامه داد: لایحه نخست که در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور ایجاد بود که طراحی پروژه را انجام داده بود. این موضوع در صحن علنی شورا مطرح و مصوب شد که توسط فرمانداری مورد اعتراض واقع شد. اعضای شورا در این خصوص اصرار به رای کردند و شورای حل اختلاف در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.

امیدی خاطر نشان کرد: لایحه مربوط به خاکبردای پروژه نیز در خرداد از طرف شهرداری واصل شد و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت. این لایحه نیز توسط فرمانداری مورد اعتراض واقع شد که اعضای شورا به آن اصرار به رای کردند. شورای حل اختلاف این موضوع را نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.

این مسئول به لایحه سوم اشاره کرد و اظهار داشت: شهرداری زنجان در ۲۳ خرداد لایحه ای را به شورا ارسال کرد که در آن شیوه های مختلف پیمانکاری پروژه و اجرای فازبندی آن برای فراخوان عنوان شده بود. انتخاب یک پیمانکار قدرتمند و ساز و کارهای تامین مالی در آن تاکید شده بود. این لایحه مورد تصویب شورا قرار گرفت اما توسط فرمانداری اعتراض شد. در خصوص این لایحه نیز منتظر حکم شورای حل اختلاف هستیم.

وی مسیر پیش روی این پروژه را شفاف عنوان کرد و اظهار داشت: مسیر پیشرفت پروژه کاملا روشن بوده و همه مراحل کار مشخص است. باید با جدیت برای پیشبرد امور تلاش کنیم.

امیدی از همه مردم ومسئولان و دلسوزان شهر خواست تا پروژه را وارد حاشیه نکنند و نسبت به پیشبرد امور همدلی و همکاری داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان سال جاری را سال ثمردهی پروژه های مهم شهری برای شورای چهارم دانست و تاکید کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت نخست شورای چهارم و شهرداری بوده و تلاش می کنیم پروژه مهم سبزه میدان نیز در این سال وارد واز اجرایی شده و فعال باشد. خوشبختانه تاکنون مسائل این پروژه برای عملیات اجرایی به خوبی جلو رفته و عملیات خاکبرداری صورت می گیرد.

امیدی به مشکلات اعتباری در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: در بخش از تامین هزینه ها دولت باید به مدیریت شهری کمک کند که متاسفانه کمک های مناسبی دریافت نشده است.

وی از مسئولان دولتی استان درخواست کرد نسبت به پیش بینی اعتبارات در بخش کمک های دولتی به شهرداری زنجان مساعدت کنند.

امیدی اظهار کرد: در سال جاری این پیش بینی ۱۰ میلیارد تومان است که اگر تخصیص یابد برای پیشبرد عملیات اجرایی پروژه ها بسیار موثر خواهد بود. امیدواریم مساعدت لازم در این خصوص صورت گیرد.