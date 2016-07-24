۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

به منظور گسترش همکاری های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی امضا شد؛

تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سازمان سمت

تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سازمان سمت به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گسترش همکاری های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه ای میان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) منعقد گردید.

در این تفاهم نامه محورهای همکاری به شرح زیر است:

۱) تحقیق، تألیف و ترجمه کتاب های مبنایی در حوزه فعالیت ها و اهداف مشترک؛

۲) تحقیق، تألیف و ترجمه کتاب های درسی مورد نیاز و مرتبط؛

۳) طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه تولید کتب مبنایی در حوزه های علوم انسانی؛

۴) چاپ، نشر و توزیع آثار مشترک طرفین با در نظر گرفتن امکانات؛

۵) همکاری های مشترک در زمینه نشر الکترونیک؛

 تا کنون برخی آثار مشترک میان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و سازمان سمت منتشر شده و با این تفاهم نامه زمینه همکاری های گسترده تری فراهم خواهد شد.

