۲۶۰صومعه سرایی به مناطق عملیاتی غرب اعزام شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم اصغری: نوروز سال ۷۸ بود که مقام معظم رهبری با اقدامی نمادین و پرمعنا با حضور در محراب رزمندگان و شهدای شلمچه نقطه عطفی در یک حرکت بزرگ فرهنگی با محوریت توجه به نظام ارزشی و حماسی ایثارگران به ویژه ارزش های متوالی و انسان ساز دوران دفاع مقدس ایجاد کردند.

راهیان نور سفری است که به عقیده بسیاری حضور در آن با دعوت نامه ای از سوی شهدا آغاز شده و مردم با عقاید و نظرات مختلف در سرزمین های که سراسر نور و معنویت است دورهم جمع می شوند.

در شهرستان صومعه سرا نیز همانند سایر مناطق کشور هرساله و در چندین نوبت کاروان عشق و نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شود. امسال نیز همزمان با آغاز اولین دوره اعزام های کاروان راهیان نور ۲۶۰ صومعه سرایی از مناطق عملیاتی غرب کشور دیدن می کنند.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هدف سفر راهیان نور

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا در خصوص اعزام کاروان های راهیان نور به خبرنگار مهر می گوید: در دوران دفاع مقدس بسیاری از خانواده های شهدا برای زیارت مقتل شهید خود در مناطق جنگی حاضر می شدند و به نوعی می توان گفت که این حرکت از همان دوران آغاز شد.

سرهنگ کیا عاشوری می افزاید: بعداز دفاع مقدس نیز همرزمان و رزمندگان و خانواده های شهدا نیز در این مناطق برای تجدید خاطره حضور می یافتند.

وی به توطئه امروز دشمنان با توجه به شکست آنها در عرصه جنگ سخت با ایران اسلامی اشاره و خاطرنشان می کند: امروز در مقابل جنگ نرم و توطئه های ضد فرهنگی دشمنان از راهیان نور می تواند به عنوان یک راهکار مناسب و تأثیرگذار استفاده کرد.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا ادامه می دهد: سفر کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های بعد از انقلاب انجام می شود.

وی در ادامه می گوید: زمانی که جوان امروزی در مناطق عملیاتی حضور می یابد با تداعی حماسه، سختی ها و ایثار رزمندگان دفاع مقدس به نگرشی جدید از زندگی رسیده و در مسیر شهدا به راه خود ادامه می دهد.

عاشوری با اشاره به اعزام بیش از دو هزار صومعه سرایی در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی در سال ۹۴، می گوید: امروز در قالب اعزام کاروان های عمومی راهیان نور ۲۶۰ صومعه سرایی عازم سرزمین های عشق و معنویت هستند.

می خواهم معراجی شوم

نسیم دختر ۱۶ ساله صومعه سرایی که به گفته خودش برای اولین بار است که به این سفر اعزام می شود، به خبرنگار مهر می گوید: از زمانی که خود را شناخته ام احساس می کنم شرمنده شهدا هستم.

وی با بیان اینکه امروز امنیت و آسایش خود را مدیون خون شهدا هستیم، می افزاید: متاسفانه تا به امروز آنگونه که باید به توصیه های شهدا عمل نکرده ایم.

نسیم حضور خود در این سفر را دعوتی از سوی شهدا می داند و ادامه می دهد: با توجه به شرایط ظاهری و نوع تفکرم هرگز تصور نمی کردم که به این سفر بروم و اصلا هرگاه دوستانم می گفتند که برای این سفر ثبت نام کرده اند به نوعی با تمسخر با آنها برخورد می کردم تا اینکه آن خواب را دیدم.

وی با بیان اینکه نمی خواهد در مورد جزئیات خوابش صحبت کند در حالی که نم اشک در چشمانش نشسته توضیح می دهد: فقط این را بدانید که من اخراجی هستم که برای معراجی شدن به سرزمین شهدا سفر می کنم.

۲۶۰ صومعه سرایی امروز در قالب کاروان های راهیان نور به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید می کنند.