اجرای ۵۱۶ طرح صنایع دستی توسط مددجویان کمیته امداد البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت خبری کمیته امداد، علی سالارکیا با بیان اینکه طرح های اشتغال صنایع دستی با هدف کمک به پایداری و بالا بردن ضریب موفقیت شغلی تحت نظارت مستمر و راهنمایی مداوم کارشناسان اشتغال این اداره کل قرار دارد، اظهار کرد: توانمندسازی خانواده های تحت حمایت از طریق مشاوره شغلی، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و کسب و کار، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و غیرهانجام می‌شود و هر ساله تعدادی از مددجویان با این شرایط صاحب شغل می‌شوند.

وی یادآور شد: طرح‌های اشتغال بر اساس استعداد و توانایی‌های فردی مجریان و با ارائه‌ آموزش های فنی و تخصصی و مهارت‌آموزی به آنان اجرا می شود و نقش بسزایی در توانمندسازی و خودکفایی جامعه هدف دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز بیان کرد: سقف تسهیلات پرداختی این نهاد در بخش مشاغل خانگی با در نظر گرفتن نوع شغل، بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون ریال و در مشاغل کارآفرین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال است که عمدتا در زمینه های دامپروری، کشاورزی، صنایع دستی و خدماتی به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان غیر تحت حمایت اعطا می شود.

سالارکیا گفت: کمیته امداد به منظور ایجاد انگیزه برای کارفرمایان، دفاترکاریابی و فراهم سازی زمینه اشتغال مددجویان مورد حمایت، بسته های تشویقی در نظر گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در این بسته ها کمیته امداد، طی سال اول تمام هزینه حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی و در سال دوم نیمی از حق بیمه را برابر حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی را پرداخت می کند.

این مسئول با اشاره به برگزاری کلاس ها وکارگاه های آموزشی ویژه مددجویان مستعد کار افزود: دانش فنی و مهارت های حرفه ای کلید اصلی موفقیت درفعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود.

وی تاکید کرد: با توجه به محوری بودن نقش توانمندی خانواده های محروم وکم بضاعت به عنوان گامی برای جهش این عزیزان در میدان اقتصادی، آموزش های فنی وحرفه ای به صورت کوتاه مدت، بلند مدت و غیره با جدیت در حال انجام است.

سالارکیا افزود : بودجه مورد نیاز جهت اجرای طرح های اشتغالزا، از محل اعتبارات بانکها و همچنین اعتبارات کمیته امداد تأمین و پرداخت می شود.

وی آمادگی کمیته امداد استان البرز را برای مشارکت صاحبان صنایع، مشاغل و اصناف در خصوص ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان و نیازمندان تحت حمایت و غیر تحت حمایت اعلام کرد.

شایان ذکر است مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در صورت دریافت تسهیلات اشتغال و رسیدن به مرحله کسب استقلال اقتصادی به تدریج از چرخه حمایتی این نهاد خارج می شوند.