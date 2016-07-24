به گزارش خبرگزاری مهر، یوناتن بت‌کلیا ضمن انتقاد از طراحی لباس‌های رسمی کاروان ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو برزیل، گفت: برای حضور ورزشکاران در عرصه های بین المللی باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد تا این افراد به عنوان نماینده بیش از ۷۰ میلیون ایرانی با بهترین امکانات پرچم‌دار این سرزمین باشند.

نماینده آشوریان و کلدانی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لباس‌های طراحی شده در شأن قهرمانان ایرانی نیست، اظهار کرد: این اقدام واقعا جای تعجب و سوال دارد؛ مسئولان وزارت ورزش و جوانان باید نسبت به این نوع و مدل طراحی لباس‌های رسمی کاروان ایران در المپیک که قرار است ورزشکاران با آن به مردم سایر دنیا معرفی شوند پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه نمادها، سمبل‌ها و شاخصه‌های مختلف فرهنگی، تاریخی و غیره بومی مربوط به ایران وجود دارد که امکان استفاده از آنها در طراحی این لباس‌ها وجود داشت، ادامه داد: می‌توان گفت که نگاه تخصصی مناسب در زمینه طراحی و انتخاب نوع پوشش در بین مسئولان وجود ندارد.

بت‌کلیا ضمن تأکید بر اینکه موضوع انتخاب نامناسب شرکت تهیه‌کننده لباس برای قهرمانان و ورزشکاران ملی کشورمان قبلا نیز در خصوص تیم ملی فوتبال انجام شده بود، افزود: مسئولان باید از تجربیات به دست آمده در این زمینه استفاده کنند.

نماینده آشوریان و کلدانی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در نگاهی کوتاه به طراحی لباس‌ کاروان ایران در مسابقات قبلی المپیک می‌توان دریافت در المپیک پکن وضعیت بهتر از بازیهای لندن و همچنین المپیک ریو بوده است، تصریح کرد: رونمایی لباس‌ها موجب واکنش‌های مختلف مردم در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری شد که نشان از عدم رضایتشان از چنین لباس‌هایی است.

عضو هیأت رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورزشکاران حاضر در المپیک نماد سرزمینی کهن در بین سایر کشورها هستند و این نوع طراحی لباس و انتخاب رنگ جای سوال دارد، خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به تجربیات به دست آمده در این خصوص و بررسی طراحی لباس سایر کشورها، دیگر شاهد بروز چنین رخدادهایی برای حضور در میادین بین المللی نباشیم.